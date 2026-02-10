コンラッド東京、3月16日（月）より「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～Tokyo’s Kitchen～」を開催

コンラッド東京

コンラッド東京（東京都港区、総支配人 ニールマッキネス）は、3月16日（月）よりオールデイダイニング「セリーズ」にて「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～Tokyo’s Kitchen～」をご提供いたします。日本各地の美味しい食材が集まる築地を中心に豊かな食文化を築いてきた、東京の魅力が詰まった逸品の数々をご用意します。

かつて江戸の文化や経済発展の中心地として賑わったベイエリアに位置するコンラッド東京。「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～Tokyo’s Kitchen～」では、築地という土地の、日本各地から良質な食材が集まる市場としての側面と、文明開化により外国人居住地として整備されたことのある歴史に着想を得て、全国の新鮮な食材を洋食仕立てでご提供いたします。江戸前穴子や東京産黒毛和牛を始めとする東京の味覚を主役に、バラエティ豊かなラインアップがビュッフェ台を鮮やかに彩ります。さらに、オイスターバーでは生牡蠣をお好きなだけお楽しみいただけるほか、ライブステーションでは総料理長監修のオリジナルラーメンをお客様の目の前でご用意。ヒトやモノが集まり多様な文化の上に成り立つ江戸の歴史に思いを馳せ、東京の新しい一面に出会う驚き溢れるひとときをご堪能ください。

「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～Tokyo’s Kitchen～」 メニュー例

選べるメイン（5種類より）

東京ビーフのハンバーグ フォアグラ添え トリュフソース

幻の黒毛和牛と称される「東京ビーフ」のハンバーグを、フォアグラとトリュフソースと合わせたロッシーニ仕立てで。一番美味しい状態でご提供するため挽き立てにこだわり、肉の旨味を余すところなく閉じ込めました。

江戸前穴子のヴァプール 春豆のリゾット 桜海老

赤ワインとバルサミコ酢で照り焼きにした江戸前穴子は、甘味、酸味、深みのバランスが絶妙。照り焼きにする前に一度蒸すことでふっくらと柔らかく仕上げました。グリーンピースの緑が鮮やかなリゾットとお召し上がりください。

東京軍鶏（しゃも）のクロケットとコンフィ 菜の花

江戸時代からその美味しさで人々を魅了してきた東京軍鶏を、コンフィとコロッケの2種類の調理法でご用意。引き締まった肉質と旨味の強い軍鶏の魅力をご堪能いただけます。レモンバーム香るトマトソースでご提供します。

鰆のロティ 春野菜のエチュベ よもぎ入りノイリーソース

絶妙な火入れで半生に仕上げた旬の鰆は、魚の美味しさが引き立ち、とろけるような食感が魅力。たけのこやアスパラガスなどの春野菜と、爽やかな苦味が春の訪れを感じさせるよもぎのバターソースを添えてご提供します。

豊洲市場朝採れ鮮魚のブイヤベース

魚のアラと一緒に煮込んだ滋味深いスープが魅力の「セリーズ」シグネチャーメニュー。はまぐりやヤリイカなど旬の魚介とお楽しみください。

前菜

築地鮪ロール

日本料理「風花」より、彩り鮮やかなカリフォルニアロールをご用意。鮪のタタキとアボカドの裏巻きに、鮪をトッピング。ハリッサの辛味が効いたマヨネーズとともにご提供。

鮪と桜鯛のカルパッチョ

鮮魚を味わう人気の前菜は江戸前定番の鮪と旬の桜鯛の2種類をご用意。いくらを混ぜた白ワインビネガーのソースをかけてご提供します。

海老と毛蟹のカクテル 東京酒ゼリー

鮮魚が集まる築地市場から着想を得た、毛蟹やあさりなど海の幸溢れるシュリンプカクテル。東京を代表する酒造の日本酒ゼリーをあしらって。

麻布ハムと築地の卵焼き

築地市場名物の卵焼きに、麻布老舗のハムと菜の花のソースを添えて。和の食材と洋のスタイルが協演する新感覚の一品です。

東京醤油ラーメン

豚肉や鶏ガラ、魚介の出汁を取った醤油ベースのスープに、生の青さ海苔をご用意。生海苔特有の芳醇な香りとスープに広がる鮮やかな色合いもご堪能ください。

デザート

いちごのムース

いちごの甘酸っぱさが口いっぱいに広がるムースの中に、いちごのゼリーを忍ばせ、フレッシュいちごをトッピング。手のひらサイズにいちごの美味しさを詰め込みました。

抹茶のカップケーキ

新緑の季節に鮮やかな緑が映える宇治抹茶のカップケーキをご用意しました。ずっしりとしたケーキにまろやかなクリームを合わせ、バランスの良い食感に仕上げました。

「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ～Tokyo’s Kitchen～」 概要

期間：2026年3月16日（月）～5月8日（金）

※期間中の平日および下記の日程で開催：

3月20日（金・祝）、4月29日（水・祝）、5月4日（月・祝）～5月6日（水・祝）

時間：12:00～13:30（最終入店） ※120分制（30分前ラストオーダー）

場所：28階 オールデイダイニング「セリーズ」

料金：

- スタンダードプラン 1名様 8,000円

お子様（3～5歳） 1名様 3,500円／お子様（6～12歳） 1名様 4,500円

- 桜コンラッド・ベア付きプラン 1名様 9,500円

メニュー例：

選べるメイン（5種類より）

・ 東京ビーフのハンバーグ フォアグラ添え トリュフソース（追加1,000円）

・ 江戸前穴子のヴァプール 春豆のリゾット 桜海老

・ 東京軍鶏のクロケットとコンフィ 菜の花

・ 鰆のロティ 春野菜のエチュベ よもぎ入りノイリーソース

・ 豊洲市場朝採れ鮮魚のブイヤベース

オイスターバー

・ 生牡蠣

コンディメント：レモン、ポン酢、赤ワインヴィネグレット、ホットソース

前菜（全9種）

・ 築地鮪ロール

・ 鮪と桜鯛のカルパッチョ

・ 海老と毛蟹のカクテル 東京酒ゼリー

・ 麻布ハムと築地の卵焼き

・ 東京ビーフタルタル 黒胡椒雷おこし

・ アオリイカと小松菜のジェノヴェーゼ

・ 麻布チョリソー 東京軍鶏のガランティーヌ

・ 炙り鰆の黒酢ソース

・ 東京醤油ラーメン ※ライブステーションにてご提供

デザート（全5種）

・ いちごのムース

・ 抹茶のカップケーキ

・ 東京産牛乳のパンナコッタ

・ いちごと桜のゼリー

・ 柚子とチョコレートムース

サラダ

・ 東京野菜と春野菜を使用した季節のサラダ

・ ルッコラ、ミックスサラダ、チェリートマト、根菜スライス

コンディメント：和風海苔佃煮ドレッシング、シーザードレッシング、オニオンドレッシング、バルサミコ酢、オリーブオイル、クリスピーベーコン、ローストクルミ、アーモンドスライス、クルトン

ブレッド

・ 麻布ハムのチーズパン

・ 東京産牛乳のクルミパン

・ バゲット

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunchbuffet/cerise-spring)または 03-6388-8745 （レストラン予約直通）

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがございます。

※画像はイメージです。

###

コンラッド東京について

銀座からほど近い汐留に位置し、浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジ、東京湾のパノラマビューを見渡す、和のモダンデザインがコンセプトのコンラッド東京。スタンダードルームでも都内最大級の48平方メートル を誇る広々とした291の客室、活気溢れる4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・中・小の宴会施設、スパ、プール、フィットネスが備わった、1,400平方メートル の面積を有する「水月スパ＆フィットネス」などの充実した施設を擁しています。『フォーブス・トラベルガイド』、『コンデナスト・トラベラー』、『トラベル・アンド・レジャー』など、国内外で常にトップの評価を獲得し続けています。コンラッド東京に関する詳細はconradtokyo.jp(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。また、フェイスブック(https://www.facebook.com/conradtokyo)やX(https://x.com/conradtokyo)、インスタグラム(https://www.instagram.com/conrad_tokyo/)、LINE(https://lin.ee/XuyYIMe)でも情報を配信しています。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に約50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。シグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」を刷新し、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供します。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)、 X(https://x.com/conradhotels)をご覧ください。