【一宮市民限定】日帰りBBQ・日帰りグランピング・牡蠣小屋で使える、先着100枚の市民向けクーポンを配布
一宮市民の皆さまへ、日頃の感謝を込めて。
日帰りで気軽に楽しめるBBQやグランピング、冬季限定の牡蠣小屋で使える市民向けクーポン企画を実施します。
本企画は先着100枚限定。
近場でちょっと特別な時間を楽しみたい方に向けた、期間限定の取り組みです。
企画概要
本企画は、一宮市民の皆さまを対象とした日帰り利用限定の市民割企画です。
宿泊を伴わず、気軽に楽しめる以下のコンテンツが対象となります。
日帰りBBQ
日帰りグランピング
牡蠣小屋
いずれも短時間でも満足感のある体験ができる日帰り利用となっており、
「遠出はできないけれど、少し気分転換したい」
そんな方に向けた内容です。
クーポン内容
対象コンテンツでは、
500円引きクーポンをご利用いただけます。
大きな割引ではありませんが、
「行ってみようかな」と思ったときの背中を押す、
日帰り利用にちょうど良い特典です。
クーポンは先着100枚限定となります。
予約時にクーポンを選択された方から順に適用され、
上限に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
気になっていた方や、
利用を検討していた方は、早めのご確認をおすすめします。
利用条件
クーポンの利用条件は以下の通りです。
対象：一宮市在住の方（代表者）
対象内容：日帰りBBQ／日帰りグランピング／牡蠣小屋
割引内容：500円引き/人
枚数：先着100枚
利用方法：予約時にクーポンを選択
※ご利用当日は、住所確認ができるものをご提示ください。
日帰りの魅力
日帰り利用だからこそ、
思い立ったときに予定を立てやすく、準備の負担も少ないのが特徴です。
BBQを楽しむもよし、
グランピングの雰囲気を気軽に味わうもよし、
牡蠣小屋で食事を楽しむもよし。
その日の気分に合わせて選べる点も、本企画の魅力です。
日頃よりご利用いただいている一宮市民の皆さまへ、
感謝の気持ちを込めて実施する日帰り限定の市民割企画。
近場で過ごす、少し特別な時間を、
この機会にぜひお楽しみください。