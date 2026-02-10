QuestryとWhateverが戦略的業務提携を締結。金融×クリエイティブで日本のコンテンツをもっと世界へ

Whatever Co.

「日本のコンテンツを金融の力で世界一に」をミッションに掲げ、コンテンツファイナンス事業を展開する株式会社クエストリー（本社：東京都、代表取締役：伊部 智信、以下「Questry」）と、東京、ニューヨーク、台北、ベルリンに拠点を置くクリエイティブスタジオである株式会社ワットエバー（本社：東京都、代表：富永 勇亮、以下「Whatever」）は、本日、両社の事業推進における相乗効果の最大化を目的とした業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、Questryが持つ先進的な金融テクノロジーと、Whateverが誇る世界水準のクリエイティブ実行能力を融合させ、日本のコンテンツ産業が抱える資金調達の課題を解決し、世界市場での競争力を飛躍的に高める新たなエコシステムの構築を目指します。

■ 提携の背景と目的

日本のコンテンツ市場は年間14兆円を超える巨大な経済圏を形成しており 、そのクオリティは世界的に高く評価されています。しかし、その制作現場では、伝統的な資金調達モデルである「製作委員会方式」が主流であり、クリエイターへの十分な利益還元や、IP（知的財産）の柔軟な活用、グローバルな資金調達機会の創出といった面で構造的な課題を抱えています。

Questryは、みずほ証券と運営するアニメファンドをはじめとする伝統的な金融スキームから、セキュリティトークンを含む先進的な手法まで幅広い選択肢を活用し、日本のエンタメコンテンツに新たな資金を呼び込むための金融事業を推進しています。そして、日本のエンタメを世界的な「アセットクラス」へと昇華させ、機関投資家から個人のファンまで、多様な投資家が参加できる仕組みを築くことを目指しています。

一方、Whateverは、カンヌライオンズやアヌシー国際アニメーション映画祭をはじめ100以上の国際的な映像・デザイン賞の受賞歴を誇り 、世界的に評価されているグローバル・クリエイティブスタジオ。アメリカのアニメ動画配信サービス「Crunchyroll」のようなグローバルブランドのリブランディングをはじめ、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」といった大規模な体験型コンテンツなど、デザインとテックを掛け合わせた先進的なコンテンツや体験を創出し続けています。

その活動はクライアントワークにとどまらず、近年では映画化を目指して制作したストップモーション時代劇「HIDARI」のパイロットフィルムが世界各国の映画祭で高く評価されました。また、そういったパイロットフィルムだけを集めた映画祭「渋谷パイロットフィルムフェスティバル」を企画・運営することで、より多くの日本産コンテンツの種を育て、コンテンツビジネスの新しいモデルを模索することに注力しています。

この度の提携は、それぞれの専門領域を活かし、優れたコンテンツが正当な評価と資金を得て、世界中のファンに届けられる循環を創り出すことを目的としています。

■ 業務提携の概要

■ 注力領域

- 金融事業のブランディング支援（Whatever → Questry）Whateverは、その世界水準のクリエイティブ能力とグローバルマーケットの理解、そしてブランドやコンテンツのスケール化を支える高い戦略構築力を活かし、Questryが推進する金融事業、特にコンテンツファンドを中心としたエンタメ領域特化型金融商品のブランディング全般をサポートします。これにより、投資家に対してこの仕組み全体や、個々のコンテンツの魅力を最大限に伝えたり、世界を魅了するコンテンツの制作やその支援などを通じて、新たな投資機会を創出します。- ファイナンス設計・投資家募集支援（Questry → Whatever）Questryは、Whateverが関わる映像制作や関連イベント等において、制作資金調達を中心としたファイナンス設計や投資家募集をサポートします。ファンド組成や機関投資家向けスキームに加え、デジタル証券をはじめとする新しい手法も活用し、プロジェクトの規模や性質に応じた最適なファイナンスソリューションを提供します。

本提携において、両社は特に以下の領域に注力してまいります。

- 海外共同制作（Cross-border Co-production）特化型ファンドの組成

日本の制作チームが海外事業者との共同制作を推進する際に必要となる資金調達に特化したファンドを企画・組成・運営します。これにより、グローバルな才能と資本の融合を加速させ、世界市場に向けた大型プロジェクトの創出を支援します。

- パイロットフィルム制作特化型ファンドの組成と価値向上支援

日本発の独創的な映像企画の世界展開をさらに広げるため、企画の核となるパイロットフィルムの制作資金調達に特化したファンドを企画・組成・運営します。さらに、完成したパイロットフィルムの価値向上を目的としたピッチイベントなども共同で企画・運営してまいります。

■ 両社代表よりコメント

Questry 代表取締役 伊部 智信

私たちは、日本のエンタメ・コンテンツが持つ無限の可能性を信じています。その可能性を最大限に引き出すためには、資金調達の手法や収益分配のあり方を変革する、新たな金融の仕組みが必要だと考えています。世界的なクリエイティビティと実行力を持つWhatever様との提携は、私たちのビジョンを実現するための大きな一歩です。クリエイターが創造に集中でき、ファンや投資家がその挑戦を直接支援できる。そんな新しい時代を共に創り上げていけることを心から楽しみにしています。

Whatever CEO 富永 勇亮

『紙の上のアイデアには価値がない』というのが私たちの信条です。実際に形にすることで初めて、そのアイデアは命を吹き込まれ、仲間を集め、世界を驚かせることができます。しかし、その最初の『形にする』プロセスには、常に資金という壁が立ちはだかります。Questry様が持つ革新的な金融ソリューションは、クリエイターが抱えるその根源的な課題を解決し、まだ誰も見たことのないアイデアの実現を可能にしてくれると確信しています。このパートナーシップから生まれる未来の作品にご期待ください。

■ 鼎談記事公開！両社が目指す新しい業界の形とは？

今回の業務提携締結発表にあたり、提携の背景から日本のクリエイティブ業界やコンテンツ産業における課題感、両社が目指す新しい業界の形のために行っていく今後の具体的な取り組みなど、Questry 伊部、Whatever 富永・ 川村が鼎談形式でお話ししています。ぜひご覧ください。

記事はこちら :https://note.com/whatever_co/n/n9be1609fc045■ Questry について

Questryは「日本のコンテンツを金融の力で世界一に」をミッションに掲げ、コンテンツ事業の企画・運営、コンテンツファイナンスの設計、デジタル証券事業を展開しています 。幅広い金融知識を活用し、コンテンツへの投資機会をグローバルな投資家層に提供することで、日本のコンテンツ産業における新たな「垂直統合型金融」の仕組み構築を目指しています 。

Webサイト：https://questry.co.jp/

■ Whatever について

東京、ニューヨーク、台北、ベルリンを拠点として活動しているクリエイティブ・スタジオ。広告、イベント、テレビ番組の企画・制作、サービス・商品開発など、旧来の枠にとらわれないジャンルレスなクリエイティブ課題に対して、世界的に評価されている企画力・クラフト力を持つメンバーと、最新の技術を駆使した開発を実行できるメンバーが共同で携わることで、「世界の誰も見たことがないけれど、世界の誰もが共感できる」ようなアイデアを作り続けている。

Webサイト：https://whatever.co/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Questry 広報担当

Email: info@questry.co.jp

Whatever 広報担当

Email: press@whatever.co