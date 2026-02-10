＜新発売＞春の気配で日常を彩る100%天然エッセンシャルオイルブレンド「SPRING MOMENT（スプリングモーメント）」2026年3月6日(金)

アットアロマ株式会社

心地よさと機能性のあるアロマ空間デザインや、香りによるブランディング・CIを手掛けるアットアロマ株式会社（代表取締役：片岡 郷）は、春限定の香り「SPRING MOMENT（スプリングモーメント）」シリーズを2026年3月6日（金）に新発売いたします。春の日常の中にあるワンシーンを切り取った100%天然のエッセンシャルオイルブレンド「DAYLIGHT（デイライト）」「TWILIGHT（トワイライト）」を展開いたします。

「スプリングモーメント」は日常の中にある「春の訪れ」を感じる瞬間を香りで表現したシリーズです。芽吹いたばかりの新緑のみずみずしさをまとった朝の風や、花の香りに包まれる夕暮れの穏やかな光を、100%天然のエッセンシャルオイルのみをブレンドしてデザインしました。

春の心地よいひとときを思い起こさせる香りは、新生活のスタートを迎える方への励ましや、母の日に感謝の気持ちを伝える贈り物としても最適です。大切な方に花束を贈ったり、自宅にグリーンを飾ったりするように、植物から生まれた100%天然の香りが日常をやさしく彩ります。

エッセンシャルオイルブレンドについて

■DAYLIGHT（デイライト）

春の芽吹きを感じる朝、澄んだ風が軽やかに通り抜ける

みずみずしさが広がるハーバルブレンド

原料：レモンバーベナ, ローズマリー, パイン, プチグレン, マグノリア, etc.

新緑の間をすり抜けて部屋まで届いた春風のように、ハーブとウッドの清らかな息づかいを感じられるブレンドです。凛とした香りが静かに心身を解き放ち、空間に開放感を与えます。朝の身支度や、日中の家事や仕事の合間に、気持ちを明るくリフレッシュさせてくれます。

■TWILIGHT（トワイライト）

穏やかな春の夕暮れ、優しい甘さが静かに広がる

心をやさしく包み込むフローラルブレンド

原料：ジャスミン, ゼラニウム, シダーウッド, ベルガモット, ロサリナ, etc.

部屋の中に満ちる夕暮れの柔らかな光のように、ほっとする温かさのあるフローラルとウッドの香りです。包み込むように穏やかな香りが、新たな一歩を踏み出す人の背中をやさしく押してくれます。夕方から夜にかけてのくつろぎの時間に、心身をそっと解きほぐします。

春のギフトに

アットアロマの香りはすべて、植物の花や葉、木、果実などから抽出された100%天然のエッセンシャルオイルをブレンドしています。自然から生まれた香りは生活の中に柔らかく溶け込み、使う人の日常に寄り添います。気持ちを前向きにしたり、やすらぎのひとときを作り出す香りは、大切な方へ贈ることで、春に訪れる新しいスタートを応援する気持ちや、いたわりの心を伝えてくれます。

アットアロマではさまざまなディフューザーもラインアップしています。エッセンシャルオイルブレンドと一緒に贈ることで、空間に香りを満たしてお楽しみいただけます。

ディフューザーラインアップ：https://www.at-aroma.com/product/diffuser/

商品概要

SPRING MOMENT（スプリングモーメント）

・香りラインアップ：DAYLIGHT（デイライト）

TWILIGHT（トワイライト）

・価格：エッセンシャルオイルブレンド 10ml 3,300円（税込）

・発売日：3月6日（金）

会社概要

アットアロマは、アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。ホテルや商業施設、オフィスなど全世界6,000箇所以上で、天然アロマの機能を生かした感性に訴えかけるセンティングデザインを提供しています。また、家庭用アロマディフューザーや天然100%エッセンシャルオイルブレンドの開発・販売、アロマ体験イベントの実施、直営店運営などを手がけています。

公式ホームページ ：https://www.at-aroma.com/

公式オンラインストア ：https://store.at-aroma.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/ataroma_official/

Facebook ：https://www.facebook.com/ataroma

YouTube ：https://www.youtube.com/user/ataroma01