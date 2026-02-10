重版続々で5万部突破！人気絵本作家・ヨシタケシンスケの一風変わったお悩み相談本『お悩み相談　そんなこともアラーナ』

こんなお悩み相談があったとは！！「美しい逃げ方。楽しいあきらめ方。」

株式会社白泉社『お悩み相談 そんなこともアラーナ』（ヨシタケシンスケ／著 白泉社）書影

大人気絵本作家としてだけでなく、自身初の個展が今夏100万人を動員し、絵本界の第一人者となったヨシタケシンスケ。本人のネガティブさを前面に打ち出し、あらゆる人々からのさまざまなお悩みを否定することなく、楽しいあきらめ方、美しい逃げ方を提案。

すべてのお悩みに言えることですが、「うまくいくはずだ」という前提をまず疑いましょう（本書より）。

月刊MOEの連載中から、「心が少し軽くなった！」「頑張りすぎなくていいんだ！」と感謝の声が多数寄せられていた本書。発売から数か月で重版を続々と重ね、5万部を突破いたしました。

元気のない歴50年の著者が「元気のない人の考え方」で数々のお悩みに答えます。「まあ、そんなこともアラーナ！」という受け入れ方をめざしましょう！

月刊MOE2026年3月号には「番外編」が掲載

『お悩み相談 そんなこともアラーナ』の発売を記念して、全国の大型書店にてお悩みポストを設置、読者の皆様からのお悩みを募集しました。

ポストに届いた800通を超えるお悩みから、ヨシタケさんがその一部にお答えしています。

集まったお悩みは9歳の恋愛相談から20代の家族関係の悩みまで多種多様。現在発売中の「月刊MOE 2026年3月号」に掲載中です。

月刊MOE 2026年3月号

■著者情報

1973年神奈川県生まれ。筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修了。2013年に初の絵本『りんごかもしれない』（ブロンズ新社）を出版。これまで『りんごかもしれない』他７度にわたりMOE絵本屋さん大賞第１位に輝く。『りんごかもしれない』で、第61回産経児童出版文化賞美術賞、『つまんない つまんない』（白泉社）の英語版『The Boring Book』で、2019年ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞受賞。2022年4月より開催中の「ヨシタケシンスケ展かもしれない」は全国1６か所で合計100万人を動員し、現在も全国に巡回中。

