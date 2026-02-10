春の訪れを予感させるクリーンなムードの新作ジュエリー。e.m.group 2ブランドのS/S COLLECTIONが2/18発売。

イー・エム・デザイン株式会社

ジュエリーブランド『e.m.』を運営するイー・エム・デザイン株式会社は、2026年2月18日(水)より、e.m. groupの2ブランド【e.m.】【little emblem】から「2026 S/S COLLECTION」を全国の直営店舗およびe.m.WEBSHOP などで発売します。

e.m.からは自然や偶然が生み出す美の本質を捉えた「essence」、little emblemからはミニマルで繊細な中に職人技が光るジュエリーシリーズ「Teeny-Tiny」の新作が登場します。

e.m. 2026 S/S COLLECTION

e.m. 2026 S/S COLLECTION【essence】

悠久の時を経て生み出される無垢なシルエット

緩やかな変化の途中 瞬間を捉えた美しさ

意図を介さず生まれた偶発的なフォルム、

自然が作り出す神秘的な曲線。

美の本質を宿す有機的なモチーフをコンテンポラリーなデザインに落とし込んだ、

品格を感じさせるラインナップです。

商品ラインナップ左上から時計回りに バロックパールリング大(シルバー925、淡水パール)\28,600、シルバーモチーフリング大(シルバー925)\28,600、シルバーモチーフネックレス(シルバー925)\27,500、バロックパールリング小(シルバー925、淡水パール)\17,600、シルバーモチーフリング小(シルバー925)\17,600 すべて税込

自然が生み出す、世界に２つと同じものがない「バロックパール」にフォーカス。

サイズの異なる2種類のバロックパールを用いたリングの他、本物のバロックパールから型を取って制作したシルバーのモチーフはリング２型とネックレス、ピアスで展開。

シルバーの持つ硬質な印象を覆すような美しい光沢を引き立てる滑らかなフォルムは、どんなスタイルにも優しく溶け込みます。

シルバーモチーフピアス※シングル(シルバー925)\14,300 税込

シルバーモチーフは、ピアスも展開。

顔周りに程よいこなれ感をプラスしてくれる、毎日着けたくなる万能デザイン。

上から シルバーリング(シルバー925)\23,100、シルバー印台リング(シルバー925)\29,700、シルバーリング(シルバー925)\24,200、シルバーリング(シルバー925)\37,400 すべて税込

意図を介さずに生まれるフォルムを描き出したデザインも複数登場します。

水滴同士が繋がり合う瞬間を切り取ったようなリングや、有機的なフォルムと精巧なフラットな面が共存するユニークな印台リング。

そして偶発的にできたクラックのエッジの美しさから、エレガントでモダンなリングに昇華させた唯一無二のリング2種など、e.m.らしい遊び心と、どこか生命力を感じるボリューミーなシルエットが魅力のアイテムです。

右手人差し指 2連リング(シルバー925)\29,700、人差し指・中指のダブルフィンガーリング\44,000、ブレスレット\147,400 すべて税込

重なり合うシルエットが美しい2連や3連リングや、滑らかな貝成線で描くダブルフィンガーリング、オリジナルデザインのコマがポイントになるブレスレットなど曲線美が魅力のジュエリーが揃います。

らせん状のチェーン付リング(シルバー925)\83,600 税込

3連リング(シルバー925、ブラックキュービックジルコニア)\84,700 税込

3連リング(シルバー925)\47,300 税込

インサイドパールリング(シルバー925、淡水パール)\24,200 税込

左手中指 K18・グレーダイヤモンドリング(K18、グレーダイヤモンド)\216,700、K18・半円フォルムダイヤモンドパヴェリング(K18、ダイヤモンド)\235,400、小指レースアップアーマーピンキーリング(シルバー925、ゴールドコーティング)、右手薬指 K18・パールリング(K18、アコヤパール)\227,700、K18・モルガナイトリング(K18、モルガナイト)\268,400、ブレスレット(シルバー925、K18)\218,900 すべて税込

K18素材をメインに展開する〈e.m.gold〉からは、フラットで洗練されたシルエットのリングが登場。レイヤードスタイルで、デザインの魅力を存分に引き立てるコーディネートがおすすめです。

またe.m.のアイコニックなアイテム「レースアップアーマーリング」からは、シリーズ初のピンキーリングが登場。シルバーと、シルバーにゴールドコーティングの2色展開です。

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

その他、イヤーカフ等全29アイテムが登場します。

詳しくはこちら(https://www.em-grp.com/collections/e-m-2026-sscollection)

little emblem 2026 S/S COLLECTION

little emblem 2026 S/S COLLECTION【Teeny-Tiny】

小指の約束

ささやかで大切な 秘密の誓い

繊細で愛おしい、自分だけの宝物として身に着けたい”Teeny-Tiny”コレクションの新作ジュエリー。

シリーズでは初となるピンキーリングや小指用のファランジリングなど、

「指切り」の約束を交わす小指にまつわるアイテムが登場します。

秘密の合言葉のようなメッセージを刻んだリングなど、

願いを込めて大切に身につけていきたいジュエリーが揃います。

【little emblem】

すべてのジュエリーに、幸せのおまもりとして小さなルビーをセッティングした

天然石やゴールド素材を中心に展開するファインジュエリーライン。

今期も新アイテムが発売となる「Teeny-Tiny」シリーズは、繊細で愛おしく自分だけの宝物となるような、大切にコレクションしていきたいジュエリーを取り揃えています。

official Instagram(https://www.instagram.com/littleemblem_official/)

商品ラインナップ上 K9小指用ファランジリング(K9、ダイヤモンド、ルビー)\39,600、下 K9ピンキーリング(K9、ダイヤモンド、ルビー)\47,300 すべて税込

今季のコレクションを象徴する「小指のリング」。ピンキーリング１型と、小指用のファランジリング1型が登場します。

ファランジリングとは第一関節と第二関節の間に着用するリング。小指用での展開はブランド初で、非常に繊細な中にもミル打ちの装飾を施すなど、職人技が光る注目アイテムです。

おまもりジュエリーとしても知られるピンキーリング。小さな小さなダイヤモンドと「おまもりルビー」のセッティングで、シンプルな中にも肌身離さず着用したくなるような秘めたパワーを感じられます。

着用イメージ

着用イメージ

左から メッセージリング(K9、ルビー)各\61,600 税込

どこか肩の力が抜けた、大人の余裕を感じるゴールドの細身リング。

極小の文字で綴ったメッセージリングが登場します。

ご自身の大切にしたい言葉を刻めるプレーンタイプの他、"HAPPINESS IS IN MY HAND."(幸せはわたしの手の中に。) "A LITTLE SECRET,JUST FOR ME."(私だけの小さな秘密。) "HEY RUBY,THANKS FOR THE LUCK!" (ねえルビー、幸運をありがとう！) という３種類のメッセージが刻まれたタイプが揃います。

じっくりと見ないと読めないほどの小さなメッセージは、秘密のおまじないのようにそっと勇気を与えてくれます。

刻印可能文字一覧

刻印可能な文字は左記の通り。

レーザー刻印で仕上げます。

オリジナルメッセージのオーダーの場合は、通常約1ヶ月～の納期となります。

HAPPINESS IS IN MY HAND

A LITTLE SECRET,JUST FOR ME.

HEY RUBY,THANKS FOR THE LUCK!

着用イメージ

上から K9ミル打ちリング(K9、ルビー)\46,200、K9・エメラルドリング(K9、エメラルド、ルビー)\83,600、K9・ダイヤモンドパヴェリング(K9・ダイヤモンド、ルビー)\79,200 すべて税込

【Teeny-Tiny】シリーズで人気のリングの新作は、オーバル型のミル打ちやダイヤモンドパヴェセッティングがクラシカルで儚げなデザインや、瑞々しいグリーンが爽やかなエメラルドをセットしたデザインで登場。

モチーフの「小ささ」にこだわった肌に馴染むさりげなさと、宝石やゴールドといった上質なマテリアルが生み出す上質感が絶妙なアイテムです。

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

その他、シリーズ初のネックレス・ブレスレットなど全11アイテムが登場します。

詳しくはこちら(https://www.em-grp.com/collections/little-emblem-2026-sscollection)

発売スケジュール

2月18日(水)より全国の直営店舗にて発売

※店舗により在庫状況が異なります。詳しくは各店のInstagramにてご確認くださいませ。

e.m.青山店(https://www.instagram.com/em_aoyama/)、e.m.丸の内店(https://www.instagram.com/em_marunouchi/)、e.m.伊勢丹新宿店(https://www.instagram.com/em_isetan/)、e.m.横浜店(https://www.instagram.com/em_yokohama/)

e.m.名古屋店(https://www.instagram.com/em_nagoya/)、e.m.なんば店(https://www.instagram.com/em_namba/)、e.m.梅田店(https://www.instagram.com/em_umeda/)、e.m.岩田屋(https://www.instagram.com/em_iwataya/https://www.instagram.com/em_iwataya/)店(https://www.instagram.com/em_iwataya/https://www.instagram.com/em_iwataya/)

e.m.WEBSHOP(https://www.em-grp.com/)、e.m.zozotown(https://zozo.jp/women-shop/em/)

ブランドについて

デザイナー 仲谷英二郎/飛田眞義

公式Instagram：e.m.__official(https://www.instagram.com/e.m.__official/)

カンパニーサイト：https://em-grp-company.com/

1996年、仲谷英二郎、飛田眞義によって設立されたジュエリーブランド 『e.m.』。

「“想像（Imagination）”と“創造（Creation）”で世界中をHAPPYにする」というビジョンのもと

企業理念にはブランド設立から変わらず“みんながよろこぶモノづくり”“ありそでなさそなモノづくり”を掲げています。

ジュエリーは形のあるモノですが、それを手に入れることで得られる「気持ち」は形のないモノ。

形ある最高のモノを作りながら、形にはならない「あなたのよろこび」も作りたい。

それが、e.m.の考えるモノづくりです。日本のクリエーターブランドとして 永続的に存在することで、時代、世代を超え目標とされるブランドとして日本のモノづくりに貢献し、世界中に幸せの象徴を提供し続けます。