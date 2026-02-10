農水省、国産原材料シフトに50億円支援｜2月公募開始、産地連携が採択の鍵

株式会社アカネサス

株式会社アカネサス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：北條竜太郎）は、農林水産省が2026年2月末より公募を開始する「持続的な食料システム確立緊急対策事業（予算額：約50億円）」に向けたコンサルティング支援を強化いたします。

円安や国際情勢の影響で輸入原材料が高騰する中、本事業を通じて食品製造業者が「国産原材料への切替」と「産地との直接連携」を実現し、日本の食料安全保障の強化に寄与することを目指します。

■本事業の背景

現在日本では、輸入依存のリスクが顕在化しています。日本のカロリーベースの食料自給率は38%（※1）と、先進国の中で最低水準にあります。近年のウクライナ情勢や円安の長期化、国際的な購買力の低下により、輸入原材料の価格高騰と調達リスクが深刻化しました。

食品製造業界にとって、原材料コストの高騰と供給の不安定化は、最大の懸念事項です。従来の輸入依存体質から脱却し、「国産原材料への切替」が企業の生存をかけた喫緊の課題となっています。

農林水産省も「過度な輸入依存からの脱却」を政策目標に掲げ、食品製造事業者と国内産地の連携強化を推進しています。

※1 出典：農林水産省「日本の食料自給率」より（https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012.html）

■産地と食品製造業の「分断」

しかし、国産原材料への切替は決して容易ではありません。個々の企業努力だけでは乗り越えられない壁が存在します。

- 価格の壁：国産原材料は輸入品より割高になりやすい。- 供給の壁：気候や生産体制の影響を受けやすく、安定供給の担保が難しい。- 関係性の壁：産地との直接的な取引関係がない。

食品製造業と農業生産者の間には長年の「分断」があり、国産シフトを阻む大きな要因となっています。

■産地連携を軸とした約50億円の支援策

こうした課題を解決するため、農林水産省は令和7年度補正予算において約50億円（4,970百万円）を計上。「持続的な食料システム確立緊急対策事業」を実施します。



【持続的な食料システム確立緊急対策事業の概要】

■本事業の社会的意義

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177030/table/1_1_5e562a4a8b2dea172e93e170df2505c7.jpg?v=202602101051 ]

本事業は、単なる設備投資支援ではありません。

- 【食料安全保障】輸入依存から国産へのシフトを加速。- 【産地支援】食品製造業から農業生産者への機械・資材を提供し、基盤を強化。- 【地方創生】地域の農業と食品産業が連携し、安定した経済圏を構築。- 【持続可能性】食品製造業と生産者共に、安定した取引関係の構築。

食品製造業と産地が「Win-Win」の関係を築くことで、日本の食料システム全体の強靱化を目指す政策です。

■活用が期待される事例

■株式会社アカネサス代表・北條による専門的見解

- 輸入小麦から国産小麦への切替に伴う製造ライン増設。- 国産野菜の契約栽培拡大と加工設備導入。- 産地への選果機・農業資材の提供と長期取引契約。- 国産原材料を活用した、新商品の開発・マーケティング。

持続的な食料システム確立緊急対策事業の特徴は、『産地連携』が必須条件であることです。単なる設備投資ではなく、農業生産者との関係構築が求められます。食品製造業にとっては、補助金を活用しながら国産原材料の安定調達ルートを構築できる絶好の機会です。

一方、産地にとっても、食品製造業からの機械・資材提供や長期取引契約は、大きなメリットとなります。ただし、募集期間が2～3週間と短いため、産地との連携体制を今から準備することをお勧めします。

株式会社アカネサスは、農水省系補助金で累積採択額56.25億円、採択率93%の実績があり、産地とのマッチングも支援しています。食品製造業が輸入リスクに左右されない、強い経営基盤への転換をサポートしてまいります。

※参考：地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト支援事業（7,000万円）

地方公共団体等が設置した「地域コンソーシアム」における、食品産業と農林漁業者の連携を促進。取り組みを通じて、商品開発や新技術研究を支援し、持続可能な食の仕組みづくりをサポートします。

