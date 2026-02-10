文理の英検(R)シリーズに『英検(R)COMPLETE』が新登場！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役社長：荻原俊平）は、2026年1月23日より、『英検(R)COMPLETE』シリーズ（2026年3月9日ごろ発売予定）のオンライン書店における予約販売を開始いたしました。
英検(R)COMPLETEの特長
特長1 「解法」をマスターできる
豊富な問題量で攻略法を確実に習得
・大問ごとに攻略法を押さえることができる。
・攻略法を問題演習で確実に身につけることができる。
・「要点マスター」で習得した攻略法を本試験と同じ問題形式で実践し、身についたかを確認できる。
▲3級 大問1攻略の紙面
▲3級 リスニング問題1攻略の紙面
特長2 語彙力をUPできる
紙面とデジタルの両方で効率的に語彙力をUP
・本冊には頻出の重要語句チェックテストを掲載。語義の二択問題で定着度を確認できる。
・別冊解答では1日分ごとに頻出語句を掲載し、計画的に語彙学習ができる。
・すべての語彙を音声付きで確認できる。
・スマホやタブレットで、すきま時間に単語の学習ができる。
▲3級 本冊の語彙チェックリスト （左）と 3級 別冊解答の語彙チェックリスト（右）
▲3級 単語学習画面（左）と 3級 音声学習画面（右） ※画面画像はイメージです。実際の画面とは一部異なります。
特長3 二次試験対策付き
充実の二次試験対策
・二次試験対策動画で、面接の流れ、評価や減点のポイント、質問別の攻略法がわかる。
・本冊で、二次試験で使えるフレーズをくわしく解説。
・本冊に掲載していない二次試験対策問題（2回分）を文理WEBページより提供。
▲3級 二次試験対策の紙面
▲3級 二次試験対策の紙面
▲3級 二次試験対策の動画
商品概要と予約
「英検(R)COMPLETE」シリーズ 全5点
30分×16日間 英検(R)準1級 COMPLETE 大問別攻略＆予想問題
30分×15日間 英検(R)2級 COMPLETE 大問別攻略＆予想問題
30分×15日間 英検(R)準2級プラス COMPLETE 大問別攻略＆予想問題
30分×15日間 英検(R)準2級 COMPLETE 大問別攻略＆予想問題
30分×14日間 英検(R)3級 COMPLETE 大問別攻略＆予想問題
定価：各1,375円～1,870円（税込）
発売日：2026年3月9日ごろ
※地域により書店店頭での展開時期が多少前後する可能性があります。
判型：B5判
発行所：株式会社文理
電子版：なし
ご予約はこちら
Amazonで予約する :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/53E5EB1F-F4EE-4398-A489-3E765743F7A9
楽天ブックスで予約する :
https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E8%8B%B1%E6%A4%9CCOMPLETE&g=000&maker=%E6%96%87%E7%90%86
※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
■株式会社文理（Bunri Co., Ltd.）
https://www.bunri.co.jp/
・代表取締役会長兼社長：荻原俊平
・法人設立年月日：1950年6月24日
・所在住所：〒141-8426 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：0570-05-1950
・事業内容：小学生・中学生・高校生用の学習参考書・問題集、塾専用教材、学校採用図書教材等の出版・販売
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開