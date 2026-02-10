こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
実力派ヘアケアアイテムに、心躍る“SAKURAピンク”が登場
「Red Dot Design Award 2025」受賞の『リフトロジー SP』、シェルピンクを今年も発売
2026年2月11日(水・祝)より銀座三越にて先行発売
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*1のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、実力派ヘアケアアイテム『リフトドライヤー スマート』、『スムースアイロン フォトイオン プラス』の、「SAKURAピンク」カラーを2026年2月11日(水・祝)より銀座三越で先行販売いたします。
『スムースアイロンフォトイオン プラス』は2024年11月の発売開始以来、ヘアアイロンなのにしっとりと仕上がることなどが評価され、べストコスメを多数受賞する実力派ヘアアイロンです。また、2025年8月発売の『リフトドライヤー スマート』はコンパクトながら大風量で速乾美髪が叶う、折り畳み可能なドライヤーで、発売以来好調に推移しています。マルチボルテージ対応なことから海外のお客さまにも人気のアイテムです。
今回、この2アイテムについて桜をイメージした 「SAKURAピンク」のカラーを展開いたします。ひと足先に春を感じるアイテムは、毎日のヘアケアにときめきをプラスし、心まで明るく前向きに彩ります。
また、半顔1分*2で本格的なリフトケア*３が叶う手軽さでご好評いただいている『リフトロジー SP』の「シェルピンク」カラーも昨年に引き続き登場します。「リフトロジー」シリーズは、べストコスメ22冠*４を受賞したヒット商品で、美顔器初心者の方や男性のお客さまなど幅広い方にご愛用いただいています。
加えて「リフトロジー」シリーズは2025年に生活に馴染むデザインやどんな方でも正しく使いやすい形状が評価され、国際的デザイン賞である、「Red Dot Design Award 2025」を受賞しました。
新しい季節が待ち遠しいこの時期、ぜひこの機会にヤーマンの実力派アイテムをお楽しみください。
●「Red Dot Design Award」とは
「Red Dot Design Award」は、1955年より開催されている国際的に権威のあるデザイン賞です。ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）が主催、毎年多くの企業やデザイナーから応募があり、世界の優れたデザインを網羅しています。ドイツの「iFデザイン賞（iF design award）」、アメリカの「IDEA賞（International Design Excellence Award）」と並び、世界三大デザイン賞のひとつと言われる権威ある賞です。
「Red Dot Award」サイト：https://www.red-dot.org/
■「SAKURA Collection」イベント情報
ヤーマンの人気ヘアケアアイテムから新色発売となる「SAKURAピンク」をいち早く体験いただける、「SAKURA Collection」 プロモーションを開催いたします。
・全国先行発売 2026年2月11日(水・祝)〜2026年2月24日(火)
銀座三越 本館地下1階 プロモーション
・2026年2月15日（日）〜2026年3月5日(木)
伊勢丹新宿店 本館2階 イセタン ビューティー コスメティックス/ヤーマン
・2026年2月28日（土）〜2026年3月8日(日)
YA-MAN the store GINZA 「Meet your New Beauty」カプセルくじ
話題の製品も当たる、はずれなしのカプセルくじが登場。店舗でのお買い上げ金額10万円（税別）で1回引ける抽選会を実施します。※機器のプレゼントはお1人さま1点とさせていただきます。
■「SAKURAピンク」シリーズ＆『リフトロジー SP』（シェルピンク）製品概要
●リフトドライヤー スマート （SAKURAピンク）
ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN（ヤーマン トウキョウ ジャパン）
発売日：2026年2月11日(水・祝)から順次発売
販売価格：27,500円
型番：YJHC2PS
『リフトドライヤー スマート』 製品ページ：
https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/lift-dryer-smart.html
●スムースアイロン フォトイオン プラス（SAKURAピンク）
ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN（ヤーマン トウキョウ ジャパン）
発売日：2026年2月11日(水・祝)から順次発売
販売価格：24,200円
型番：YJHB6PS
https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/smooth-iron-photo-ion.html
ヘアケア製品ラインアップ：
https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/hair.html
●リフトロジー SP（シェルピンク）
ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN（ヤーマン トウキョウ ジャパン）
発売日：2026年2月11日(水・祝)から順次発売
販売価格：58,300円
型番：YJFD2P
https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/liftlogy-sp.html
フェイス製品ラインアップ：
https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/face.html
日本国内取扱先：YA-MAN the store GINZA、一部百貨店、一部家電量販店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップ Yahoo!ショッピング店、ヤーマン公式ショップ Amazon店
※店舗により発売日が変更になる場合がございます
■ヤーマン株式会社のご紹介
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
*1 (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
*2 使用時間
*3 EMS機器による筋力トレーニングを行うこと
*4 2025年12月31日時点 ヤーマンが把握している範囲
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

*手足4点で計測するインピーダンス方式において
