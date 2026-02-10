こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
インド現地法人「WiproKPM」において油圧機器のインド国内顧客向け累計出荷台数20万台に到達
インド国内顧客向け累計出荷台数20万台到達を記念した式典の様子（2月2日開催）
川崎重工は、インドにおける油圧製品の製造・販売を行う現地法人「Wipro Kawasaki Precision Machinery Pvt. Ltd.」（以下、WiproKPM）において、1月30日にインド顧客向けの油圧ポンプおよび油圧モータの累計出荷台数が20万台に達しました。
WiproKPMは、主に建設機械向けの油圧ポンプや油圧モータ等を主力製品とする精密機械事業における競争力強化を目的に、油圧機器の生産・販売・サービス拠点としてインド現地企業「Wipro Limited(現Wipro Enterprises Private Limited)」との合弁により、2012年12月に操業を開始しました。主にインド国内顧客向けの油圧機器を供給しており、同国での部品調達や現地従業員の雇用を積極的に進め、現地に根差した拠点として事業を展開しています。
今後も当社はWiproKPMをインドにおける重要な生産拠点と位置づけ、高い技術力と品質力をもって、雇用を含めた現地経済への貢献を続けるとともに、積極的な事業展開を図っていきます。
＜会社概要＞
１．商 号：Wipro Kawasaki Precision Machinery Pvt. Ltd.
２．所 在 地：インド共和国 カルナタカ州 ベンガルール市
３．設 立：2012年 2月
４．操業開始：2012年12月
５．代 表 者：初田 稔（ハツダ ミノル）
６．出資比率：川崎重工51％、Wipro Enterprises49％
７．事業内容：油圧製品の生産・販売・サービス
以 上
