¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬È¯¥é¡¼¥á¥óÅ¹ ¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡× ´ØÅìÍ£°ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ë2/21(ÅÚ)OPEN¡ª
ÇîÂ¿²°Âæ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´ØÅì¤Ø¡ªÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡¡¡§Ì¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡Ê¥Ê¥¸¥Þ¥Æ¥¤ ¥µ¥Î¥¿¥«¥Ï¥®¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½»½ê¡¡¡§¢©327-0821¡¡ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¹âÇëÄ®468-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 20:30¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡§43ÀÊ
Ãó¼Ö¾ì¡§Í¤ê¡Ê23Âæ¡Ë
ÀìÍÌÌÀÑ¡§127.76Ö¡Ê38.65ÄÚ¡Ë
¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1987Ç¯¡¢¾ë¸Í½¤¡Ê¤¤É ¤ª¤µ¤à¡Ë»á¤¬Ê¡²¬»ÔÅì¶èÌ¾Åç¤ÎÎ¢ÄÌ¤ê¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£ÃòÅ´À½¤Î¡ÖÃÛÏ§³ø¡Ê¤Á¤¯¤í¤¬¤Þ¡Ë¡×¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤ò·Ñ¤®Â¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤ë¡Ö¸Æ¤ÓÌá¤·À½Ë¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÀ½Â¤¤¹¤ëÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£2008Ç¯ÊüÁ÷¤ÎFBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¡Ö¶å½£¥é¡¼¥á¥óÁíÁªµó2008¡×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶å½£¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»Ù»ý¤¬¸ü¤¯¡¢¤½¤ÎÌ£¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¡¢ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£2022Ç¯¤ËËÜÅ¹¤ÏÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ë2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌ¾ÅçÄâ¤ÈÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î²Ï¸¶À®Èþ¤Ï¡¢1985Ç¯¤Î¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×ÁÏ¶ÈÁ°¤Ë¥é¡¼¥á¥ó½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Î¿Íµ¤²°Âæ¡ÖÄ¹ÉÍ°ìÈÖ¡×¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÅ¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¾ë¸Í½¤»á¤Ç¤·¤¿¡£¾Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢ÆüÌë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÆÈÎ©¸å¤â¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢2013Ç¯¤ÎÊ¡²¬¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ç¡¼¤ä2014Ç¯¤ÎÅìµþ¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢29Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¼«¿È¤¬Å¹¤ËÎ©¤Á²ÈÂ²·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¾ë¸Í»á¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤È¤´²ÈÂ²¤ÎÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¤«¤é¡¢Å¹¤òÊÄ¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤ê¡¢¾ë¸Í»á¤«¤éÃÈÎü¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿²Ï¸¶¤Ï¡¢¾ë¸Í»á¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤º¤Ë¶¦¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ÈÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÃÈÎü¤ò¼é¤ë·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÃÈÎü¤ò¼é¤ê¡¢¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÌ£¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ì¾ÅçÄâ¥µ¥¤¥È
https://www.najimatei.com/
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤ÎÎÏ¤Î¸»¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊ¡²¬È¯¾Í¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡Ê¤Ê¤¸¤Þ¤Æ¤¤¡Ë¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ¡ÖÌ¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤Ï1987Ç¯¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶èÌ¾Åç¤ËÁÏ¶È¡£Ê¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢µ×Î±ÊÆ¥é¡¼¥á¥ó¤ÈÄ¹ÉÍ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤ËËÜÅ¹¤ÏÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ë2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²£ÉÍ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÌ¾ÅçÄâ ¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍÅ¹¡×¤ÏºòÇ¯¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ë¶ÈÂÖÊÑ¹¹¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖÌ¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡×¤¬´ØÅìÍ£°ì¤Î¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡×¤Ï¡¢¡Ö°ìÉ÷Æ² º´Ìî¹âÇëÅ¹¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Öº´ÌîÆ£²¬IC¡×¤äº´Ìî¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÆÊÌÚ¸©Æ»9¹æ±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢20Âæ°Ê¾åÄä¤á¤é¤ì¤ëÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍÍÑ¤Î°Ø»Ò¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¡¢¹¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤â¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö³ø½Ð¤·¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÇîÂ¿²°ÂæÌ£¡×¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡£¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢´Ý2Æü°Ê¾å¤«¤±¤Æ¿æ¤¹þ¤ß¡¢¾ø¤·¡¢½ÏÀ®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÈëÅÁ¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾ßÌý¤«¤¨¤·¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ÇîÂ¿¤ÎºÙÌÍ¤Ç¡¢¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¤Ê¡ÖÆÃÎÐÉÙ»ÎÈ·¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¡¢¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¹þ¤ó¤À¸å¡¢ÆÃÀ½¤Î±ö¤À¤ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤³¤À¤ï¤ê»Å¾å¤²¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼ïÎà¤ÏÁª¤ê¼è¤ê¸«¼è¤ê¡£¹ñ»ºµí¶Ú¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤È¶Ì»Ò¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥¹¥¸¶Ì¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ä¿ÉÌ£Áý¤·¤Î¡Ö»Ý¿É¤È¤ó¤³¤Ä¡×¡¢¡Ö»³À¹¤ê¥Í¥®¤È¤ó¤³¤Ä¡×¤ä¡ÖÆùÀ¹¤ê¤È¤ó¤³¤Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖÌ¾ÅçÌý¤½¤Ð¡×¤ä¶ñÂô»³¤Î½ÅÎÌµéÌý¤½¤Ð¡ÖÌý»³¡Ê¤¢¤Ö¤é¤ä¤Þ¡Ë¡×¤â¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡£¥¸¥ã¥ó¥¯¤Êµ¤Ê¬¤ÎÆü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÅöÅ¹¸ÂÄê¤Ç¡¢¿·ºî¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â¼ïÎàËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×ËÜÅ¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅ¹»Å¹þ¤ß¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÌ¾Êª Ì¾Åç¤Î¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¾Æ¤ÈÓ¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Å¹»Å¹þ¤ß¤ÎÅâÍÈ¤²¤ä¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êñ»Ò¡¢Å·ÄÅÈÓ¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤È°ì½ï¤ËÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÀÇ¹þ¤ß1000±ß°Ê²¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤Ç¤¤ë¤ª¼êº¢¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡ÖÌ¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Î¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¥é¡¼¥á¥óÊ¸²½¤ò¤¼¤ÒÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢Ê¡²¬¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÃÈÎü¤ò¼é¤ê¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÌ£¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤ÍÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö³ø½Ð¤·¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÇîÂ¿²°ÂæÌ£¡×¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡£¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢´Ý2Æü°Ê¾å¤«¤±¤Æ¿æ¤¹þ¤ß¡¢¾ø¤·¡¢½ÏÀ®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÈëÅÁ¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾ßÌý¤«¤¨¤·¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ÇîÂ¿¤ÎºÙÌÍ¤Ç¡¢¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¤Ê¡ÖÆÃÎÐÉÙ»ÎÈ·¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¡¢¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¹þ¤ó¤À¸å¡¢ÆÃÀ½¤Î±ö¤À¤ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤³¤À¤ï¤ê»Å¾å¤²¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼ïÎà¤ÏÁª¤ê¼è¤ê¸«¼è¤ê¡£¹ñ»ºµí¶Ú¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤È¶Ì»Ò¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥¹¥¸¶Ì¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ä¿ÉÌ£Áý¤·¤Î¡Ö»Ý¿É¤È¤ó¤³¤Ä¡×¡¢¡Ö»³À¹¤ê¥Í¥®¤È¤ó¤³¤Ä¡×¤ä¡ÖÆùÀ¹¤ê¤È¤ó¤³¤Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖÌ¾ÅçÌý¤½¤Ð¡×¤ä¶ñÂô»³¤Î½ÅÎÌµéÌý¤½¤Ð¡ÖÌý»³¡Ê¤¢¤Ö¤é¤ä¤Þ¡Ë¡×¤â¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡£¥¸¥ã¥ó¥¯¤Êµ¤Ê¬¤ÎÆü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÅöÅ¹¸ÂÄê¤Ç¡¢¿·ºî¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â¼ïÎàËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×ËÜÅ¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅ¹»Å¹þ¤ß¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÌ¾Êª Ì¾Åç¤Î¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¾Æ¤ÈÓ¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Å¹»Å¹þ¤ß¤ÎÅâÍÈ¤²¤ä¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êñ»Ò¡¢Å·ÄÅÈÓ¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤È°ì½ï¤ËÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÀÇ¹þ¤ß1000±ß°Ê²¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤Ç¤¤ë¤ª¼êº¢¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡ÖÌ¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Î¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¥é¡¼¥á¥óÊ¸²½¤ò¤¼¤ÒÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢Ê¡²¬¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÃÈÎü¤ò¼é¤ê¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÌ£¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤ÍÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡ÖÌ¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡×³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
¡ÖÌ¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡×Æâ´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
Å¹Ì¾¡¡¡§Ì¾ÅçÄâ º´Ìî¹âÇëÅ¹¡Ê¥Ê¥¸¥Þ¥Æ¥¤ ¥µ¥Î¥¿¥«¥Ï¥®¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½»½ê¡¡¡§¢©327-0821¡¡ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¹âÇëÄ®468-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 20:30¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡§43ÀÊ
Ãó¼Ö¾ì¡§Í¤ê¡Ê23Âæ¡Ë
ÀìÍÌÌÀÑ¡§127.76Ö¡Ê38.65ÄÚ¡Ë
¢£¼ç¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
³ø½Ð¤·¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó
ÆùÀ¹¤ê¤È¤ó¤³¤Ä
Ì¾ÅçÌý¤½¤Ð
Ìý»³
¾¼ÏÂ¤Î¾Æ¤ÈÓ
Ì¾Êª Ì¾Åç¤Î¤ª¤Ç¤ó
¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1987Ç¯¡¢¾ë¸Í½¤¡Ê¤¤É ¤ª¤µ¤à¡Ë»á¤¬Ê¡²¬»ÔÅì¶èÌ¾Åç¤ÎÎ¢ÄÌ¤ê¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£ÃòÅ´À½¤Î¡ÖÃÛÏ§³ø¡Ê¤Á¤¯¤í¤¬¤Þ¡Ë¡×¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤ò·Ñ¤®Â¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤ë¡Ö¸Æ¤ÓÌá¤·À½Ë¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÀ½Â¤¤¹¤ëÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£2008Ç¯ÊüÁ÷¤ÎFBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¡Ö¶å½£¥é¡¼¥á¥óÁíÁªµó2008¡×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶å½£¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»Ù»ý¤¬¸ü¤¯¡¢¤½¤ÎÌ£¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¡¢ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£2022Ç¯¤ËËÜÅ¹¤ÏÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ë2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌ¾ÅçÄâ¤ÈÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î²Ï¸¶À®Èþ¤Ï¡¢1985Ç¯¤Î¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×ÁÏ¶ÈÁ°¤Ë¥é¡¼¥á¥ó½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Î¿Íµ¤²°Âæ¡ÖÄ¹ÉÍ°ìÈÖ¡×¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÅ¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¾ë¸Í½¤»á¤Ç¤·¤¿¡£¾Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢ÆüÌë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÆÈÎ©¸å¤â¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢2013Ç¯¤ÎÊ¡²¬¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ç¡¼¤ä2014Ç¯¤ÎÅìµþ¥é¡¼¥á¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢29Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¼«¿È¤¬Å¹¤ËÎ©¤Á²ÈÂ²·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¾ë¸Í»á¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤È¤´²ÈÂ²¤ÎÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¤«¤é¡¢Å¹¤òÊÄ¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤ê¡¢¾ë¸Í»á¤«¤éÃÈÎü¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿²Ï¸¶¤Ï¡¢¾ë¸Í»á¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤º¤Ë¶¦¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ÈÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÃÈÎü¤ò¼é¤ë·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÃÈÎü¤ò¼é¤ê¡¢¡ÖÌ¾ÅçÄâ¡×¤ÎÌ£¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·×308Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ167Å¹ÊÞ¡¢³¤³°141Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯9·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯6·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦16¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡Ê¥Á¥«¥é¥Î¥â¥È¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3561¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ì¾ÅçÄâ¥µ¥¤¥È
https://www.najimatei.com/