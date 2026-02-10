上智大学（東京都千代田区）は、2026年4月より、交通遺児を対象とする給付型奨学金「交通遺児支援奨学金」を新設します。交通遺児支援はこれまで主に学外団体・財団が担ってきましたが、大学が主体となり、篤志家からの寄付を原資とした独自財源で給付型奨学金を設けるのは、国内の大学として初めてです。

背景・目的

本奨学金は、篤志家から寄せられた寄付と、「今しかできないことをどうか諦めないでほしい、そして経済的事情によって学びを断念させてはならない」という強い想いを受けて創設しました。交通事故という突発的事案により家族を失い、学業継続に不安を抱える学生に対し、早い段階で支援を提供することを目的としています。

本学では、返還不要の給付型奨学金を複数整備しており、本奨学金はそれらとの併用が可能です。たとえば、家計急変時の緊急支援、成績優秀者向け支援、留学・国際的な学修活動の支援、大学院進学希望者向け支援などを通じて、学業の継続と挑戦の双方を支える仕組みを用意しています。保護者の交通事故死という突発的な環境変化には本奨学金で速やかに支援を行い、その後は状況に応じて学内の給付型制度へ継続的な支援をつなげていきます。

本学では、この度の篤志家の思いを受け継ぎながら、学生が安心して学業を継続できる環境づくりに取り組んでまいります。

制度概要

参考情報

本奨学金創設の背景となった篤志家へのインタビュー記事を本学Webサイトに掲載しています。