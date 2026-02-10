河合優実さんが酒類CM初出演！「サントリー生ビール」新TV-CM「沁みわたる青」篇　2月16日から順次オンエア

「サントリー生ビール」新TV-CM 河合優実さんが酒類CM初出演！ 「サントリー生ビール」のおいしさを表情とナレーションで 表現する演技に注目 新ＣＭソングは斉藤和義さんがカバーする 「上を向いて歩こう」を使用！ 新TV-CM「沁みわたる青」篇 2月16日（月）から全国で順次オンエア開始

サントリー(株)は、「サントリー生ビール」の新TV-CMとして、メッセンジャーを務める俳優の河合優実さんが出演する「沁（し）みわたる青」篇（15秒、30秒）を、2月16日（月）から全国で順次オンエアします。なお新CMソングには、斉藤和義さんが歌う日本を代表する名曲「上を向いて歩こう」を使用します。

新TV-CMについて

「サントリー生ビール」は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品です。これからの時代のお客様のニーズを踏まえ、「サントリー生ビール」の魅力をさらに伝えるべく、2025年12月下旬以降順次、心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指し「沁みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージのリニューアルをしました。

2026年のコミュニケーションとしては、「沁みわたるのどごし」の生ビールというコンセプトの下、酒類CM初出演の河合優実さんをメッセンジャーに起用。味わいの特長や商品を通じてお届けしたい価値を、爽快で気持ちのよいトーンで象徴的に描いていきます。

本格的なコミュニケーションの第1弾となる新TV-CM「沁みわたる青」篇の舞台は、爽やかな青空が見える日本家屋の縁側。斉藤和義さんが歌う「上を向いて歩こう」をバックに、「サントリー生ビール」をおいしそうに飲む河合さんの姿や前向きなナレーションと、空や海など、青が印象的な自然の情景を通じて、「沁みわたるのどごし」が特長の「サントリー生ビール」の魅力や、日々頑張る人々の背中をそっと後押しする生ビールの存在を表現しています。

新TV-CM「沁みわたる青」篇（30秒）ストーリー

「サントリー生ビール」のジョッキを片手に、爽やかな青空が見える日本家屋の縁側に腰掛け、リラックスしている河合さん。そのバックには、斉藤和義さんが歌う「上を向いて歩こう」が流れます。持ち上げたジョッキを、ゆっくり口元に近づける河合さん。口をつけると、空や海、水の流れなど、青が美しく輝くさまざまな自然の情景ととともに、「生ビールを飲む時、ひとは必ず上を向く」という河合さんのナレーションが入ります。「それは、自分を励ましてるのかもしれません」というナレーションがさらに続いて、自然の情景が次々とカットイン。「この世界に生ビールがあってよかった、ですよね」というナレーションをバックに、おいしそうに「サントリー生ビール」を飲む河合さんの映像が流れます。「沁みわたるのどごし」「サントリー生ビール」というナレーションに続いて、再びジョッキを片手に、満足そうに息をつく河合さん。上を向いた姿に、「沁みるぜ。」という文言が重なります。

新TV-CM概要

タイトル ： 「沁みわたる青」篇（15秒、30秒）

出演 ： 河合優実

放映開始日 ： 2026年2月16日（月）より順次放映

放映地域 ： 全国

使用楽曲 ： 「上を向いて歩こう」（斉藤和義）

CM本編URL ： 「沁みわたる青」篇 15秒 https://www.youtube.com/watch?v=gkozEazHdbk

「沁みわたる青」篇 30秒 https://www.youtube.com/watch?v=tZPFOLRdxGQ

【ご参考】「サントリー生ビール」のリニューアルについて（中味・パッケージ）

中味は、原料配合や仕込条件を見直すことで、香ばしさと心地よい麦のうまみをさらに引き出し、“グッとくる飲みごたえ”が進化。心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指しました。

パッケージは、「生」のロゴをそのままに、新たなベースカラーとして爽やかな青色を配したほか、中味の特長や商品を通じてお届けしたい価値を「沁みわたるのどごし」の文言で表現しました。

▼商品概要

＊希望小売価格は設定していません

▼「サントリー生ビール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/suntorynama/