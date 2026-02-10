株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、読売巨人軍とのコラボレーションした読売ジャイアンツの初代マスコットマーク「ミスタージャイアンツ」を復刻したソフビフィギュアを、SELECTION 3店舗（新宿本店 ベースボール館・JR水道橋駅西口店・大阪 BIGSTEP店）にて販売いたします。



©Yomiuri Giants



読売ジャイアンツの初代マスコットマーク「ミスタージャイアンツ」





1964年に、読売ジャイアンツの初代マスコットマークとして誕生。作者は洋画家の故・相澤光朗氏で、長嶋茂雄さんの太い眉、王貞治さんの丸い目、川上哲治さんの太鼓腹をモチーフにしています。2024年で生誕60周年を迎えました。



長嶋茂雄さんの太い眉と、王貞治さんの丸い目

川上哲治さんの太鼓腹

1,000体限定！！川上哲治さんの “赤バット” が付いてくる！







「打撃の神様」と呼ばれた川上哲治さんが弾丸ライナーを連発した “赤バット” をイメージした赤いバットが、付録として付きます。バットは取り外しができるので、お好みに合わせ付け替えてお楽しみください。

※画像はイメージです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。※彩色・サイズ等に個体差が生じる場合がございます。

商品詳細







商品名： ミスタージャイアンツ ソフビフィギュア

サイズ： 全高約25cm

素材： 本体：PVC、PU／バット＆台座：天然木／ビス：ステンレス

価格： 22,000円（税抜価格 20,000円）

発売元： 株式会社トゥーヴァージンズ

販売店舗

SELECTION 新宿本店 ベースボール館、JR水道橋駅西口店、大阪 BIGSTEP店の3店舗にて、販売いたします。

■SELECTION 新宿本店 ベースボール館

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22-37 福星ビル105 TEL：03-5338-7231

■SELECTION JR水道橋駅西口店

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目22-1

■SELECTION 大阪 BIGSTEP店

〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目6番14号 TEL：06-4708-3300

※在庫状況については各販売店へお問い合わせください。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

