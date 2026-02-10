調査で判明「夫の口臭が不快」88％超！口臭でキスの回数減少も明らかに オーラルケアで夫婦関係を良好に OCAがバレンタインを機に啓発！
「口腔から人生のQOLを上げる」ことを目指す一般社団法人オーラルコンディショニング協会（以下、OCA、京都府舞鶴市 代表理事 森昭）は、2026年2月5日に『夫の口臭に関する意識調査』を30代～60代の既婚女性120名を対象に実施しました。本調査の結果を紹介します。
過半数の夫の口が臭いという悲しい真実
「あなたのパートナー／夫の口臭について教えてください。」の問いに、一番多かったのは「時々口臭が気になる」で28.3%でした。「昔から口臭が気になっている」（15.8%）、「ここ数年で口臭がキツくなった／気になるようになった」（10%）を加えると全体の54.2％の妻が、夫の口臭を認識していることがわかりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341300/images/bodyimage1】
また、夫の口臭が気になっている67名を対象に「夫／パートナーの口臭について、あなたの不快度で一番近いものを教えてください。」と聞いたところ、41.8％の人が「少しは不快だが我慢できる程度」と回答し、「非常に不快」（16.4%）と「不快」（29.9%）を合わせると88.1％の妻が夫の口臭に不快感を感じていることが明らかになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341300/images/bodyimage2】
「夫の口臭」が招く、夫婦の危機が明らかに
「あなたのパートナー／夫の口臭が原因で、生活に何か変化はありましたか？（複数回答可）」の問いに対して、55％は「特に変化はない」と回答しました。しかし、残りの45％には、大きな変化があることがわかりました。一番多かったのが「キスの回数が減った」で17.9％、次に「近づかなくなった」が14.9%、「寝室を別にした」13.4％と続きました。口臭が夫婦仲を悪くしていることがあきらかになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341300/images/bodyimage3】
この結果を受けてOCA協会代表理事の森昭は、「口臭の原因はさまざまだが、唾液によって解決できる場合が多い。しかし、現代人は口呼吸や生活習慣から唾液不足に陥っている。お口のストレッチや舌の筋トレを推奨している」と話します。歯科医師でもある森昭氏が開発したお口のマッサージ器具ストレッチオーラルを、バレンタインデーに合わせて特別価格で販売中です。面と向かって口臭を指摘するのではなく、プレゼントすることでお口の状態が改善し、夫婦の関係修復に役立てば幸いです。
https://www.stretchoral.com/post/valentine
調査概要について
名称：「夫の口臭に関する意識調査」
対象：30代～60代 既婚女性 120人
実施日：2026年2月5日～2月6日
一般社団法人オーラルコンディショニング協会について https://www.oca-a.com/
メディカル＆デンタルエステ協会の創設者であり、これまで延べ100万人のお口を診てきた歯科医師である医療法人社団 光歯会 理事長である歯科医師 森昭が、歯科領域の聖域である口の中の情報を、歯科関係者に限らず情報を共有し合える場所をつくりたいと、2025年12月にオーラルコンディショニング協会を設立。「口腔から人生のQOLを上げる」ことを目指し、これらを共に実現する指導者を創出するため、OCA口腔機能トレーナー(R)』養成講座を開設。妻で、歯科衛生士の森光恵とともに、予防歯科、予防医学を重点的にとらえ、特に唾液や舌、オーラルケアの重要性を全国に発信している。著書、メディア露出多数。
配信元企業：一般社団法人オーラルコンディショニング協会
