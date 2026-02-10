分子育種市場は2025年の48億ドルから2030年には106億ドルへと倍以上に拡大する見込み
気候変動耐性作物への需要増加、食料安全保障圧力、ゲノム技術の進展が育種戦略を再構築
世界の分子育種市場は、2025年に47億9,890万ドルに達し、過去5年間で構築された強い成長モメンタムを反映しました。2020年以降、年平均成長率18.4%で拡大しており、市場は2030年までに106億4,120万ドルへ急速に成長し、さらに2035年には215億5,430万ドルに拡大すると予測されています。
この加速は、食料安全保障の課題、病害虫耐性の強化、収量向上および気候耐性を備えた作物や家畜の必要性に対応する上で、分子技術の役割が高まっていることを示しています。
食料安全保障と気候圧力が初期市場成長を形成
2020年から2025年の間、市場拡大は世界農業における構造的課題によって牽引されました。食料安全保障への懸念の高まり、病害虫発生の頻度増加、食品安全および規制遵守への重点強化により、分子育種技術の導入が進みました。
同時に、高額な技術費用および研究開発費用、熟練専門人材の不足が、一部地域での導入を制限しました。
家畜投資と持続可能農業が次の成長段階を牽引
今後、分子育種市場は農業および畜産分野全体での投資拡大の恩恵を受けると予想されています。予測期間中の成長要因には、食料需要の増加、持続可能農業への関心拡大、畜産および食肉生産への投資増加が含まれます。
ただし、将来の成長は厳格な規制枠組み、インフラ不足、貿易関連の不確実性によって抑制される可能性があります。
技術主導の変化が分子育種分野を形成
継続的な技術革新は、分子育種プログラムの設計および実行方法を変革しています。市場に影響を与える主要動向には、人工知能および自律知能の統合、バイオテクノロジーおよびゲノム技術の進展、デジタル基盤および大規模データ活用の拡大、持続可能性および気候対応型農業システムへの取り組み強化が含まれます。
マーカー支援型およびゲノム技術がプロセス導入を主導
プロセス別では、マーカー支援選抜が2025年に最大セグメントとなり、市場価値全体の35.9%、17億2,080万ドルを占めました。これは、育種精度および効率向上への有効性を反映しています。
ゲノム選抜は、より高精度な育種成果への需要を背景に、2030年までに年平均成長率23.5%で最も速い成長が見込まれています。
一塩基多型マーカーがマーカータイプの主流
マーカータイプ別では、一塩基多型マーカーが主導的地位を占め、2025年に市場売上の62.6%、30億470万ドルを占めました。一塩基多型分野は、2030年までに年平均成長率22.3%で最も速く成長するマーカーカテゴリーになると予測されています。
作物育種が現在を主導、家畜育種は今後加速
用途別では、作物育種が2025年に市場の65.0%を占め、31億1,820万ドルとなりました。これは、作物収量向上および耐性強化への継続的需要を反映しています。
一方、家畜育種は、食肉生産および遺伝改良プログラムへの投資増加により、2025年から2030年にかけて年平均成長率26.7%で最も速い成長が予測されています。
