世界のSiC繊維市場は2032年に306億米ドル規模へ、CAGR19％で拡大する高機能材料産業の成長軌道
世界のSiC（シリコンカーバイド）繊維市場は、先端材料分野の中でも特に注目度の高い市場として位置付けられています。2023年時点で約64億米ドル規模であった同市場は、2032年には306億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）19％という極めて高い成長が見込まれています。この急成長の背景には、軽量性・高強度・耐熱性というSiC繊維特有の物性が、次世代産業の技術要件と高度に合致している点があります。従来材料では対応が難しかった極限環境下での使用ニーズが拡大する中、SiC繊維は不可欠な高性能材料として存在感を高めています。
SiC繊維の材料特性がもたらす技術的優位性
SiC繊維は、シリコンカーバイド結晶を基盤とし、炭素、シリコン、酸素を含む複合構造を持つ先進材料です。その最大の特徴は、非常に高い引張強度と優れた靭性、そして極端な高温環境下でも性能劣化が少ない点にあります。これにより、従来の炭素繊維や金属材料では限界があった用途領域において、SiC繊維は新たな選択肢として評価されています。特に、耐酸化性と耐クリープ性に優れる点は、長寿命化とメンテナンスコスト低減の両立を求める産業分野において、大きな競争優位性をもたらしています。
自動車・エネルギー分野で進む応用拡張
自動車産業においては、電動化と高効率化の流れがSiC繊維の需要を後押ししています。特に高温部材やパワートレイン周辺部品において、耐熱性と軽量性を兼ね備えた材料への置き換えが進行しています。また、エネルギー分野では、陸上ガスタービンや次世代発電設備において、長時間の高温運転に耐える材料が不可欠です。SiC繊維は、発電効率の向上と設備寿命の延長を同時に実現できる素材として評価されており、再生可能エネルギーや水素関連インフラの拡大とともに、応用範囲が着実に広がっています。
主要企業のリスト：
● American Elements
● BJS Ceramics GmbH
● Free Form Fibers LLC
● GE Aviation
● Haydale Technologies Inc.
● NGS Advanced Fibers Co., Ltd
● Nippon Carbon Co., Ltd.
● Saint Gobain
● SGL Carbon SE
● UBE Industries Ltd
技術革新と生産体制の高度化が市場成長を後押し
SiC繊維市場の成長は、需要拡大だけでなく、製造技術の進化にも支えられています。近年では、繊維品質の均一化や量産技術の高度化が進み、コスト面での課題も徐々に改善されています。これにより、従来は限定的であった用途が拡張され、より幅広い産業分野での採用が現実的になりつつあります。研究開発投資の活発化により、性能向上とコスト競争力の両立が進めば、SiC繊維は高付加価値材料から戦略的基盤材料へと位置付けを変えていく可能性があります。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● 第一世代
● 第二世代
● 第三世代
フォーム別
● 織物
● 連続
● その他
用途別
● 複合材料
● 非複合材料
エンドユーザー別
● エネルギーおよび電力
● 航空宇宙および防衛
● 産業
● その他
地域別
● 北アメリカ
● ヨーロッパ
