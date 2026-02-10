TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 ストレスケア食品（機能性表示食品）の摂取実態とニーズ（第２弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 ストレスケア食品（機能性表示食品）の摂取実態とニーズ（第２弾）』について、弊社リサーチャーの近藤加奈子のインタビュー記事を2026年2月4日に公開したことをお知らせいたします。
◆今回、ストレスケア食品に関する消費者調査を実施したとのことですが、なぜこの調査を行ったのでしょうか？
近藤：今回、調査を実施した理由は、「ユーザーがなぜストレスケア食品を摂っているのか」を明らかにするためです。本調査は今回で2回目となっており、第1回目の2023年は、・・・
◆たくさんのストレス対策方法があるなかで、「なぜ敢えてストレスケア食品を摂ろうと思ったのか」は非常に興味深いですね。では、実際にどのようなデータが得られたのでしょうか？
近藤：結論から申しますと、クラスターによってストレスケア食品の摂取トリガーが異なっていることが分かりました。今回の調査のクラスターは全部で6タイプとなっているのですが、本日は「仕事中毒タイプ」と「仕事悩みタイプ」の2タイプについて一部ご紹介させていただきます。まず、・・・
◆なるほど、クラスターごとに最適なアプローチ方法が異なるのですね。それでは、具体的なアプローチ方法について教えていただけますでしょうか？
近藤：はい、こちらも「仕事中毒タイプ」と「仕事悩みタイプ」を例にとってご説明させていただきます。まず、根本的にストレスケアをしたい「仕事中毒タイプ」については、効果を実感しやすい仕組み作りが特に重要になります。具体的には、・・・
◆クラスターごとに購買や継続のトリガー、そして最適なアプローチが大きく異なるという点がよく理解できました。では最後に、今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
近藤：注目していただきたいポイントは「成分」についてのページです。「ストレス改善に効果があると思う成分」として、「GABA」と「マグネシウム」の出現率が前回調査から5pt以上アップしており、ストレスに関する・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6724/
2025年 ストレスケア食品（機能性表示食品）の摂取実態とニーズ（第２弾）
ーなぜストレスケア食品を摂るのか？摂取・継続のトリガーをクラスター別に分析ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220250522
発刊日：2025年10月10日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ