株式会社サンクユー、EC-CUBEで越境ECを即実現する「Buyee連携」導入ノウハウを公開 ― 世界中の顧客とつながる越境販売の仕組みを徹底解説 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ECプラットフォーム「EC-CUBE」における越境EC導入の最新ノウハウとして、Buyee（バイイー）連携による越境EC実装のポイントを解説したコラムを公開しました。
今回のコラムでは、越境ECの立ち上げを検討している企業が直面しがちな課題と、Buyeeを活用してEC-CUBEサイトを世界中の顧客につなげる具体的な方法をわかりやすく整理しています。特に海外販路の拡大や現地物流・決済の最適化を目指す企業のEC担当者・経営層にとって必読の内容です。
■背景：越境ECは“成長戦略”としての優先課題
国内EC市場が成熟する中、多くの企業が越境ECの可能性に注目しています。
しかし、以下のような障壁が導入の足かせになるケースが多くあります。
・海外発送や関税の処理が複雑
・現地決済への対応が困難
・多言語・多通貨対応の実装負担
・顧客対応や返品処理への不安
こうした課題を解決する方法として、国内外のマーケットプレイスや決済物流連携サービスを活用する選択肢が注目されています。
■コラムで解説している主な内容（＝問い合わせにつながる要点）
１）EC-CUBEとBuyeeの連携とは何か
Buyeeを経由して世界中の顧客から注文を受け付け、
海外発送・通関・決済・カスタマーサポートまでを実現する仕組みを解説。
２）越境EC導入時のポイント
在庫管理、送料設定、関税計算、返品ポリシーの設計など
現実的な注意点と取り組み方。
３）EC-CUBEプラットフォームでの実装ステップ
EC-CUBEサイトのAPI連携、在庫連動、注文処理フローの統合など具体的ステップ。
４）Buyee連携による効果と成功の要素
海外顧客の増加、決済手続きの簡素化、物流リスクの低減などメリット。
■越境ECで見込める成果
１）海外からの売上拡大
自社ブランドを世界に向けて販路展開できる。
２）現地決済・物流に対応した顧客体験向上
顧客満足度の高い購入フローを提供できる。
３）EC運用の効率化
Buyeeによる受注・物流・サポートの一部アウトソースで負担を軽減。
■コラムはこちら
【越境ECをすぐ実現】Buyee（バイイー）連携で、あなたのECサイトが世界中の顧客とつながる
https://www.thank-u.net/blog/eccube/buyee-crossborder-ec/
■サンクユーの越境EC支援について
サンクユーは、EC-CUBEを中心にしたECサイト構築・運用支援の専門企業として、越境ECに関する以下のようなご相談に対応しています。
・大手・中堅企業の海外販売戦略立案
・Buyeeとの連携設計・実装サポート
・多通貨・多言語対応のUI設計
・海外物流（通関・配送）とEC-CUBEの連動
・セキュリティ・決済最適化
「海外販売をいち早く実現したい」
「現行ECサイトで越境展開が可能か知りたい」
といった企業様からのご相談をお待ちしております。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ