「揚げ物は好き、でも頑張りたくない」全ての人へ。 気合のいらない調理道具 『ノンフライポット1.0L』発売
家電・雑貨を企画販売する東大阪のメーカー、ライソン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：山 俊介）は、油を使わず熱風で調理するエアフライヤーの新製品『ノンフライポット1.0L』を全国の小売店 および ライソン公式オンラインストアで発売開始しました。
参考小売価格は6,600円（税込）。
本製品が目指したのは、ハイスペックな調理家電ではありません。多くのユーザーがエアフライヤーを「めんどくさがる」最大の原因である「設置の重圧」と「操作の面倒さ」を徹底的に排除。「幅19.5cm・アナログダイヤル・6,600円」という、あえて“普通”を極めたスペックにより、日常の食材を温め直すだけの調理を、電子レンジと同じくらい当たり前の習慣に変えることを提案します。
熱風循環方式（最高180℃）で、油を使わずに調理が可能。揚げ物の温め直しはもちろん、少量のフライやグリル調理、冷凍食品の加熱まで幅広く対応します。操作は時間設定ダイヤルを回すだけのシンプル設計。
揚げ物も時短でサクッと仕上がり、余分な油をカットしたヘルシーな食事が手軽に楽しめます。コンパクトで扱いやすいサイズ感は、一人暮らしや少量調理にぴったりです。
ライソンから発売のノンフライヤーの新製品『ノンフライポット1.0L』
■ ノンフライヤー『ノンフライポット1.0L』 の3つの特徴
①A4サイズ※を更に下回る小さなスペースに設置可能で、持ち運びが苦にならない重さ。 幅約19.5㎝、重さ約1.8kg。
※設置面積の目安： 幅約19.5㎝×奥行約26㎝
②ポットを引き出すと自動的に加熱が一時停止する安全機能を搭載。 食材の焼き加減を確認したり、途中で調味料を足したりするのも安心。
③使用後、洗うのはポット（バスケット）たった1つのみでOK。
安全機能を搭載しているノンフライヤー
洗うのはポット一つだけでＯＫ
■ 製品化の視点：なぜ今、この「シンプルさ」が必要なのか
高機能な家電が普及する一方で、一人暮らしのキッチンでは「メニュー設定が多すぎて使いこなせない」「洗うのが面倒で棚の奥に眠っている」という実態があります。 ライソンはここで、あえての「引き算」を提案します。
「気合」がいらないサイズ感
幅19.5cm。これは他社の多くの「コンパクト」よりも、さらにひと回り小さい。キッチンの一等場所を空ける必要はありません。トースターの横、あるいは炊飯器の後ろ。そんな「ちょっとした隙間」が定位置になるサイズです。
「思考」がいらないアナログ操作
液晶パネルを見てメニューを選ぶ手間すら惜しい。そんな帰宅後の疲れた状態でも、ダイヤルをカチッと回すだけ。この「直感性」こそが、毎日使い続けるための最大の機能だと考えました。
「失敗」を恐れない価格設定
「エアフライヤーって本当に使うかな？」と迷う層へ贈る手に取りやすい価格設定を目指しました。この価格は、新しい健康習慣への「チケット」代です。
■製品概要
製品名： ノンフライポット 1.0L
製品コード： KDFY-10CB
定格電圧： AC100V
消費電力： 900W
容量： 約1.0L
サイズ： W195×D260×H210mｍ
重さ： 1.8kg
電源コード： 1.0m
参考小売価格 6,600円（税込）
販売場所
・全国の小売店
・ライソン公式オンラインストア「LITHON STORE」
https://lithon-store.com/c/all/kdfy10cb
ノンフライポット 1.0L
【会社概要】
社名： ライソン株式会社
本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33
代表者： 代表取締役 山 俊介
設立： 1991年2月2日
資本金： 2,050万円
TEL： 06-6789-0877
FAX： 06-6789-6111
事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売
■ライソンホームページ
https://www.lithon.co.jp