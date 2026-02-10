海外展開を加速させる日本企業のためのAI広告最適化ソリューション「adtoolglobal.com」サービス高度化を発表
株式会社Brandwarp（本社：東京都、以下「弊社」）が運営するグローバル広告最適化プラットフォーム**「adtoolglobal.com」**は、2026年02月10日より、日本企業の海外市場における広告効果を最大化するためのサービス提供を本格的に強化いたします。
現在、日本国内の多くの企業が新たな市場を求めて海外展開を加速させています。しかし、国ごとに異なる広告プラットフォームの仕様や、膨大なデータの管理、さらには言語や文化の壁によるクリエイティブの最適化など、グローバル広告運用における課題は非常に複雑化しています。
弊社は、こうした「国境を越えた広告運用の効率化と成果の最大化」というニーズに応えるため、AIとデータアナリティクスを駆使した統合ソリューション「adtoolglobal.com」の開発に至りました。
■「adtoolglobal.com」の主な特徴と導入メリット
AIによるリアルタイム最適化: 世界中の広告媒体のデータを一つのダッシュボードで統合管理。AIがリアルタイムでパフォーマンスを分析し、最適な予算配分を自動的に導き出します。
確かな実績: 先行導入企業の実績では、従来の運用手法と比較して平均35%のROAS向上を記録しています。また、運用リソースを最大50%削減することに成功しています。
グローバル・ローカル戦略の両立: 高度なターゲティング機能を備え、現地の市場特性やユーザー行動に合わせた柔軟な配信設定が可能です。
株式会社Brandwarpは、本サービスを通じて、2026年末までに日本国内の中堅・大手企業を中心に200社以上の導入を目指しております。今後も日本企業のグローバルな挑戦を支えるため、AI技術のアップデートと、専門性の高いコンサルティング体制の拡充に努めてまいります。
*本プレスの内容は、株式会社BRANDWARP inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
