産業用ロボット市場：ロボットタイプ別、積載量別、軸別、制御方式別、用途別、最終用途産業別 - 2026年～2032年の世界予測
産業用ロボット市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.46%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、産業用ロボット市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「産業用ロボットレポート」では協調型プラットフォーム、モバイルソリューション、データ駆動型オーケストレーションが、自動化戦略とサプライヤー関係をどのように再構築しているかについての詳細な考察を言及するほか、多層的な競合エコシステムの統合的視点：プラットフォームの強み、コンポーネントの専門性、インテグレーターの専門知識、ソフトウェアのオーケストレーションが顧客価値を定義する仕組みを分析します。
世界の産業用ロボット市場規模は、2025年に141億5,000万米ドルと評価され、2026年の148億2,000万米ドルから2032年には219億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1918548-industrial-robot-market-by-robot-type-articulated.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 産業用ロボット市場：ロボットタイプ別
第9章 産業用ロボット市場：積載量別
第10章 産業用ロボット市場：軸別
第11章 産業用ロボット市場：制御方式別
第12章 産業用ロボット市場：用途別
第13章 産業用ロボット市場：最終用途産業別
第14章 産業用ロボット市場：地域別
第15章 産業用ロボット市場：グループ別
第16章 産業用ロボット市場：国別
第17章 米国産業用ロボット市場
第18章 中国産業用ロボット市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・産業用ロボットの導入を加速させる要因は何ですか？
ハードウェアの進歩、ソフトウェアの知能化、システム統合が融合し、生産性と安全性を再定義する中で、その重要性が高まっています。
・細分化されたセグメンテーションに基づく洞察はどのように購買決定に影響しますか？
明確な需要ベクトルと採用パターンを明らかにし、ターゲットを絞った製品設計や販売活動に情報を提供します。
・調査手法はどのように信頼性の高い知見を確保していますか？
一次インタビュー、専門家による検証、二次情報レビューを組み合わせた多手法アプローチを採用しています。
