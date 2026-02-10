保育に特化した人材サポートを26年にわたり行ってきたベルサンテスタッフ株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役：中野 栄造）は、2025年11月に大阪市内の中学校で実施した職業講話の内容をまとめた外部向けレポートを公開しました。本講話は、進路選択を前にした中学生に向けて、保育の仕事を「やりがい」や「大変さ」といった一面的なイメージで語るのではなく、現場で求められる専門性や考え方、仕事に向き合う姿勢を、等身大の言葉で伝えることを目的に実施したものです。働き方や将来の選択肢が多様化するなかで、「仕事のリアル」をどのように伝えるか。その実践の記録として、当日の様子や生徒の反応をレポートにまとめました。

レポート全文について

本職業講話の内容や当日の様子、生徒の声をまとめた外部向けレポートは、以下よりご覧いただけます。▶ https://drive.google.com/drive/folders/19cATn4fv_aWkV_hlw9nuTN6vD25bWFka?usp=drive_link

背景：進路選択の前に「仕事のリアル」に触れる機会の不足

少子化や働き方の多様化が進むなか、子どもたちが将来について考えるタイミングは、以前よりも早まっています。一方で、進路選択の前段階において、実際の仕事の内容や、働くうえで求められる考え方・姿勢に触れる機会は、決して多いとはいえません。特に保育の仕事は、子どもたちにとって身近な存在である反面、「やさしそう」「楽しそう」といった印象が先行しやすく、仕事としての専門性や日々の判断、準備の積み重ねが十分に伝わりにくい側面があります。その結果、職業のイメージが断片的なまま進路を考えるケースも少なくありません。こうした背景を踏まえ、本取り組みでは、将来の職業選択を考え始める中学生に向けて、特定の進路を勧めるのではなく、「仕事とは何か」「人と関わる仕事にどのような力が求められるのか」を、現場で働く大人の視点から伝えることを目的としました。

職業講話の概要

本職業講話は、進路選択を前にした中学生に向けて、保育の仕事を題材に「仕事のリアル」や「働くことの考え方」に触れてもらうことを目的として実施しました。【実施概要】・実施日：2025年11月26日・実施場所：大阪市内の中学校・対象：中学2年生／39名・登壇者：ベルサンテスタッフ株式会社 プロモーション事業部・内容：講話、製作ワーク、質疑応答

授業内容：体験を通じて伝えた保育の専門性と工夫

講話では、中学生が仕事を「自分事」として捉えられるよう、視覚的なデータや体験型のワークショップを取り入れました。■「おやつにおにぎり？」栄養学から見る保育の裏側「3歳児のおやつに適切なのは？」というクイズを通じ、バナナ1本ではなく「おにぎり」が選ばれる理由を紹介しました。胃の容量や必要カロリーを踏まえた「4番目の食事」としての考え方に触れ、日常の保育の中にも専門的な判断があることを伝えました。■ 現役保育士との製作ワークショップ当社が運営する「ほいコレ」で活躍する現役保育士・Kao先生が登壇。クリスマス製作を通じて、単なる作業ではなく、一人ひとりの個性に合わせた声のかけ方や関わり方を体験してもらいました。保育士の創意工夫や、子どもを認める関わりの大切さを伝えています。

生徒の反応：保育の仕事に対する見方の変化

実施後のアンケートでは、8割以上の生徒が「保育の仕事に対するイメージが変わった」と回答しました。生徒からは、次のような声が寄せられています。・「楽しい保育園の裏には先生たちの支えがあることが分かりました」・「おやつにおにぎりが出る理由にびっくり。栄養のことまで考えているのがすごいと思った」・「保育士さんがいっぱい色んなことを考えていて大尊敬！」「大変そう」という漠然としたイメージから、仕事の背景にある専門性や工夫に目を向ける声が、多く聞かれました。

今後について

ベルサンテスタッフ株式会社では今後も、教育機関との連携を通じて、子どもたちが働くことや将来の選択肢について考えるきっかけを届ける取り組みを継続していきます。人材を紹介するだけでなく、仕事の背景にある考え方や価値を社会と共有することも、保育業界に関わる企業の役割の一つだと考えています。

会社概要

ベルサンテスタッフ株式会社は、保育に特化した人材サービスを通じて、“かかわる”皆様が楽しく、そして幸せになるために、保育業界に貢献していきます。会社名：ベルサンテスタッフ株式会社所在地：大阪市淀川区東三国5丁目15番14号(大阪本社)代表者：代表取締役 中野 栄造設立：2012年4月（創業：1974年）URL：http://www.bellsante.co.jp/事業内容：人材派遣事業 / 人材紹介事業 / イベント事業 / 求人サイト運営、ホームページ制作事業●ほいコレナビ（幼保学生の就活応援サイト）https://hoikucollection.jp/navi/2026/●ほいコレInstagramhttps://www.instagram.com/hoikore_official/●公式ブログnotehttps://note.com/bell_pr