レック株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：青木 光男)は、パーソナルケアブランド『NUTANT(ニュータント)』から、ひんやりクールな冷感タイプ「パーソナルケアシート クールヴァーベナの香り」を2026年3月2日(月)より一般販売開始します。(公式サイト等ECモールでは先行発売中)





パーソナルケアシート クールヴァーベナの香り





■ブランドサイト ： https://lecinc.jp/wellness/nutant/

■Amazon販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7YPR49V

■Qoo10販売ページ ： https://www.qoo10.jp/g/1188103270









【パーソナルケアシート クールヴァーベナの香り】

顔、身体、おしりからデリケートゾーンまで全身に使用できる、トイレに流せるパーソナルケアシートにひんやりクールな冷感タイプが新発売。





パーソナルケアシート クールヴァーベナの香り









■製品特長

1.汗ばむ時期に瞬間リフレッシュ

清涼成分メントール・アルコール配合で、気になるムレやニオイ、汗をすっきりふき取ります。レモンとミントが爽やかに香るクールヴァーベナの香り。





クールヴァーベナの香り





2.パッチテスト、スティンギングテスト済みの低刺激*処方(＊すべての人に皮膚刺激がないわけではありません)





3.1枚で全身しっかりふける大判サイズ





約200×250mmの大判シート





4.外出時に便利なトイレに流せるシート

トイレに流せるシートなので、ボディシートとしてはもちろんトイレットペーパー代わりにも使用できます。さらに薄型の個装パック(1パック10枚入)で携帯にも便利なサイズ感。









■製品概要

・品名 ：NTパーソナルケアシート クールヴァーベナの香り

・容量 ：20枚入(10枚入×2パック)

・原産国：日本

・価格 ：オープン









【NUTANT(ニュータント)とは】





ニュータント





既成概念にとらわれない。属性に関わらず誰もが心地よく使える。

このコンセプトをもとにアイテムを開発するパーソナルケアブランドとして誕生。性別や年齢などの属性に関わらない普遍的な悩みを、ニュートラルな視点で無駄なくスマートに対応するプロダクトを提案します。

「ニュートラル・ユニバーサル・スマート」を商品開発のテーマに掲げ、日常を快適に過ごすためのパーソナルケアアイテムを拡大していきます。









■会社概要

社名 ： レック株式会社

本社所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8F

代表取締役： 青木光男

設立 ： 1983年3月

事業内容 ： 日用品の企画・製造・販売

HP ： https://www.lecinc.co.jp/





【お問い合わせ窓口】

レック株式会社 お客様コールセンター 03-3527-2650