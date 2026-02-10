群馬県は、県内外のファクトリーブランド等が集まるファッションイベント「GUNMA FASHION MARKET」を、2026年3月7日(土)・8日(日)の2日間、Gメッセ群馬(高崎市)にて開催します。





群馬が誇るファクトリーブランド等が一堂に会するイベント





本イベントは、群馬県を代表するローカル×クリエイティブなファッションブランド16社に加え、県外産地を代表するブランドも出展。各ブランドの作り手と直接会話を楽しみながら、こだわりが詰まったアイテムをお選びいただけます。

また、どなたでも参加できるワークショップやカフェエリアも併設し、ゆったりとした雰囲気の中でお買い物をお楽しみいただけます。





産地に根ざした「新しいファッションの楽しみ方」を、ぜひ会場で体感してください。





▼イベントや出展者情報はこちらから

公式サイト ： https://fashion-market.pref.gunma.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/gunma_fashion_market/?hl=ja









【1.開催概要】

GUNMA FASHION MARKET

日程 ：2026年3月7日(土)10:00～18:00

8日(日)10:00～17:00

会場 ：Gメッセ群馬 メインホール(群馬県高崎市岩押町12-24)

入場料：無料









【2.内容】

●魅力あふれる「ファクトリーブランド」が一堂に集結

群馬県内外の繊維産地から、独自の世界観と高い技術力を持つアパレルブランドが一堂に集結します。

素材選びから縫製、仕上げまで、作り手のこだわりが詰まったアイテムを、想いや背景を直接聞きながら手に取ってお選びいただけます。





●繊維産業の魅力を体感できるワークショップを開催

会場内では、群馬県の繊維産業に携わる事業者による体験型ワークショップを実施します。

初心者の方でも参加しやすく、「見て・触れて・体験」しながら、ものづくりの楽しさや奥深さを感じていただけます。





●県内人気ベーカリー＆カフェのグルメブース

群馬を代表する人気ベーカリーやカフェが出店。

お買い物の合間に、こだわりのパンやドリンクを楽しみながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。









【3.出展ブランド一覧】

●群馬県内出展者(計16社)

左から、Ay、ezu、KIRISEN





左から、to touch、masoom、トリプル・オゥ









●県外出展者(計5社)

左から、うなぎの寝床、HUIS、illbe









●出展ブランドリスト

ブランド名(フリガナ：所在地)

Ay (アイ：群馬県前橋市)

104collection (イチマルヨンコレクション：群馬県桐生市)

ezu (エズ：群馬県桐生市)

SG BASE (エスジーベース：群馬県太田市)

embland (エンブランド：群馬県桐生市)

桐染 KIRISEN (キリセン：群馬県桐生市)

KIRYU ALOHA (キリュウアロハ：群馬県桐生市)

SAKASO (サカソ：群馬県桐生市)

SILKKI (シルッキ：群馬県桐生市)

Sawtooth Roof (ソウトゥース ルーフ：群馬県桐生市)

to touch (トゥータッチ：群馬県太田市)

トリプル・オゥ (トリプルオゥ：群馬県桐生市)

PRIRET (プライレット：群馬県桐生市)

masoom (マスーム：群馬県桐生市)

MiKMoK (ミックモック：群馬県桐生市)

usine (ユージーン：群馬県桐生市)

illbe (アイルビー：東京都世田谷区)

うなぎの寝床 (ウナギノネドコ：福岡県八女市)

Cornier (コルニエ：愛知県一宮市)

HUIS (ハウス：静岡県浜松市)

HOLOMARKET (ホロマーケット：京都府京都市)

※50音順(群馬県内/県外)









【4.ワークショップ(一例)】

ものづくり体感ワークショップ

(左)～繭から糸ができるまで～座繰りでかわいい糸車を作ろう！(工房 風花)

(中)描いたイラストを職人が刺繍！オリジナルバッグを作ろう！(福田商店)

(右)「mimimo」を使った手編みのチャーム《みみもぐ》を作ろう！(土田産業(mimimo))









【5.ベーカリー＆カフェ(一例)】

ベーカリー＆カフェ

(左)ベッカライカッツエ

(中)こーぼ屋 122g

(右)リトルライトコーヒー





告知チラシ表面





告知チラシ裏面