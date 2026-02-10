株式会社G-CREWS(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：加藤 正一、以下「当社」)が企画販売する推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa(オザッカ)」は、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン全7種を発売いたしました。

1月15日にクレープ(チョコバナナ)・ポップコーン・クリームソーダの「たべもの」デザイン3種、2月6日に4色の「ブーケ」デザイン(イエロー・ピンク・ブルー・レッド)を発売し、現在OZaKKa公式通販サイトおよび各お取り扱い店様にて好評発売中です！





「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」1・2月発売の新デザイン7種





■「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」とは





1月15日発売の新デザイン「たべもの」3種





2月6日発売の新デザイン「ブーケ」4種





「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」は、OZaKKaが2025年3月に発売した、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャームです。

2025年3月の発売以降、累計6,000点以上売り上げている人気商品です。(2026年2月現在)

今回、待望の新デザイン「たべもの」3種と「ブーケ」4種の全7種を発売いたしました。

これまでに発売した「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」シリーズはこちらをご覧ください。

https://shop.ozakka.tokyo/categories/6509133

※「ぬいくるみん」登録商標第6955492号

※登録意匠第1794566号









■「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の特徴

(1)ぬいを慈しむ「おくるみ」型





「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」くるみかた





まるで赤ちゃんのように大事に丁寧に可愛くぬいぐるみをくるむことで、ご自身のぬいぐるみへの愛情をより実感していただくことができます。





(2)ぬいを固定する「シートベルト」＆マジックテープ





ぬいを固定する「シートベルト」＆マジックテープ





ポケットのような部分にただぬいぐるみを入れ込むだけでは落下や紛失が起こりやすくなってしまいますが、「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の本体の内側にはX状の「シートベルト」(ゴムバンド)がついています。

さらにマジックテープで足元を押さえてぬいぐるみの体を固定することで、ぬいぐるみが飛び出しにくくなっています。





(3)オリジナルデザインのアクリルカラビナつき





オリジナルのアクリルカラビナ(イメージ)





それぞれのおくるみにあったアクリルカラビナを独自に開発いたしました！

単体で使ってもかわいいデザインになっています。









■新商品の詳細

【1月15日(木)発売】たべものデザイン 全3種

「たべもの」をテーマにした3種類です。





(1)クレープ(チョコバナナ)





広げた状態の使用例・おもて・うら【クレープ(チョコバナナ)】





くるんだ状態の使用例・おもて・うら【クレープ(チョコバナナ)】





(2)ポップコーン





広げた状態の使用例・おもて・うら【ポップコーン】





くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ポップコーン】





(3)クリームソーダ





広げた状態の使用例・おもて・うら【クリームソーダ】





くるんだ状態の使用例・おもて・うら【クリームソーダ】





【2月6日(金)発売】ブーケデザイン 全4種

「ブーケ」をテーマにした4色展開です。

(1)ブーケ(イエロー)





広げた状態の使用例・おもて・うら【ブーケ(イエロー)】





くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ブーケ(イエロー)】





(2)ブーケ(ピンク)





広げた状態の使用例・おもて・うら【ブーケ(ピンク)】





くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ブーケ(ピンク)】





(3)ブーケ(ブルー)





広げた状態の使用例・おもて・うら【ブーケ(ブルー)】





くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ブーケ(ブルー)】





(4)ブーケ(レッド)





広げた状態の使用例・おもて・うら【ブーケ(レッド)】





くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ブーケ(レッド)】





●価格(全種共通)

各2,585円(税込)

●商品の全体サイズ(全種共通)

高さ：約200～210mm(カラビナ最上部から本体(布地部分)を畳んだ際の底部分まで)

幅 ：約110～120mm(本体を畳んだ際の扇形の一番広い部分)





※高さ・幅ともに、本体の畳み方により変動がございます。

※個体差がある場合がございます。予めご了承ください。

※詳しくは公式通販サイトの各商品ページをご覧ください。





●推奨ぬいぐるみサイズ

全長 ：約120mmまで

幅×厚み(頭)：約80mm×70mm程度まで

幅×厚み(体)：約60mm×30mm程度まで





ミニマスコットやパペットなど、手乗りサイズのぬいぐるみにオススメです。

※上記サイズ内であっても、ぬいぐるみの形状等により入らない場合がございます。

※当リリース掲載の画像のぬいぐるみ・小物等は付属しません。









■販売について

【OZaKKa公式通販サイト】

BASE「OZaKKa Official Online Shop」( https://shop.ozakka.tokyo/ )にて好評販売中です。





【各お取り扱い店様・ECサイト様】

お取り扱い先については、OZaKKa公式サイト( https://ozakka.tokyo/ )、またはX公式アカウント( https://x.com/OZaKKa_tokyo )にて随時更新しております。









≪OZaKKa(オザッカ)について≫

「推し活・オタ活の『それ! ほしい』」をテーマに、推し活・オタ活をもっと楽しく、便利に、面白くできるような雑貨の企画・開発をおこなうブランドです。ユーザーの皆さまの気持ちに寄り添いながら、それぞれの方々の推し活・オタ活をもっと素敵なものにできるアイテムをすばやく形にしていくのが私たちの強みです。





＜リンク一覧＞

公式サイト ： https://ozakka.tokyo/

X(旧 Twitter) ： https://x.com/OZaKKa_tokyo

Instagram ： https://www.instagram.com/ozakka.tokyo/

OZaKKa Official Online Shop： https://shop.ozakka.tokyo/









≪株式会社G-CREWSについて≫

―お客さまのパートナーとして、ものづくりに感動を。―

G-CREWSは、商品の企画段階からお客さまのパートナーとして一緒に考え、アイテムの提案から製造、商品の保管、納品に至るまで一貫して対応いたします。イベントで展開する販促ツールやノベルティグッズのご提案、物流業務として受注処理から個人のお客さまへのサポートも、当社にお任せください。





＜リンク一覧(株式会社G-CREWS)＞

コーポレートサイト： https://g-crews.com/

X(旧 Twitter) ： https://x.com/GCREWS_novelty

Instagram ： https://www.instagram.com/gcrews.novelty/









■会社概要

会社名：株式会社G-CREWS

本社 ：東京都新宿区新宿1-9-5 新宿御苑さくらビル6F

代表者：代表取締役社長 加藤 正一