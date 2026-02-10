株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ新浦安(所在地：千葉県浦安市)は、2026年2月22日の「ねこの日」に合わせ、「にゃんだふるデイズ」を開催します。





にゃんだふるデイズキービジュアル





本イベントでは、一般社団法人Do One Good(本社：東京都世田谷区、代表理事：高橋 一聡)が主催する「第12回 ADOPTION PARK」保護犬猫譲渡会を2月17日(火)から2月23日(月・祝)に開催します。また開催期間中、株式会社neconote(本社：東京都杉並区、代表取締役：武藤 純太)が主催する、離れて暮らす保護猫の「親」になれるサービス「ネコノート」を同時展開し、猫を飼うことが難しい方々も保護活動に参加し、保護猫達を応援できるよう支援します。

あわせて、2月20日(金)から2月23日(月・祝)の4日間は株式会社ネコリパブリック(本社：東京都台東区、代表取締役：河瀬 麻花)が主催するPOP-UPストア「ネコリパブリック」も登場。ねこと人が一緒に楽しめるおやつの販売など、「誰もが楽しく気軽に参加できる猫助け」を提案。収益は保護猫活動に寄付され、笑顔が命を救うサイクルを提案します。









1.「にゃんだふるデイズ」開催概要

■「第12回ADOPTION PARK」

保護犬猫の写真やプロフィールが掲示され、訪れる方々がじっくりと動物たちを知ることができます。

日程 ：2026年2月17日(火)～23日(月・祝)

時間 ：10:00～21:00

場所 ：アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

参加費：無料(自由観覧)

主催 ：一般社団法人Do One Good





アダプションロゴ





■離れて暮らす保護猫の「親」になれるサービス「ネコノート」

ユーザーがお気に入りの保護猫を見つけまるで推しを応援するような感覚でサポートできる新しいプラットフォームです。気に入った猫におやつやおもちゃをオンライン上でプレゼントすることができ、その一部(96％)は猫のためのお給料として届けられます。

日程 ：2026年2月17日(火)～23日(月・祝)

時間 ：10:00～21:00

場所 ：アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

参加費：無料(自由観覧)

主催 ：株式会社neconote(ネコノテ)





ネコノートロゴ





■「ネコリパブリック」POP-UPストア

猫と人が一緒にシェアしながら楽しめる、からだに優しいおやつ「猫飯」や猫グッズなどを販売。販売商品の収益は保護猫活動の支援になり、お買い物を楽しみながら猫を救います。

日程：2026年2月20日(金)～23日(月・祝)

時間：10:00～21:00

場所：アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

主催：株式会社ネコリパブリック





ネコリパブリックロゴ





【代表商品】

商品名 ：「猫飯」焼きかつお(他 全5種)

価格 ：540円(税込)

商品特徴：新鮮な高知の宗田かつおを茹でてからじっくり焼き上げました。猫も犬もニンゲンもみんな一緒に食べられるおやつです。猫さんには1日3分の1くらいをこまかくして差し上げてください。 ニンゲンにはおつまみとして醤油やオリーブオイル、岩塩などで食べるととても美味です。





「猫飯」焼きかつお









商品名 ：「猫焼き」こしにゃん(他 季節限定味)

価格 ：540円(税込)

商品特徴：『猫焼き』は24層にも重ねられたクロワッサン生地。バターをたっぷり練り込んだ生地をじっくり焼き上げることで、外はサクサク、中はじゅわっと香ばしい食感を実現しました。クロワッサンならではのリッチな香りと、しっとりとした中身が絶妙に調和し、思わず笑顔になる美味しさです。

※ニンゲン用のスイーツです





「猫焼き」こしにゃん









■株式会社アトレのSDGsの取り組み

株式会社アトレは国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行っています。





SDGsの取り組み









2.施設概要

施設名 ： アトレ新浦安

所在地 ： 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間： 10:00～21:00

※一部、営業時間の異なるショップがございます。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページをご確認ください。

構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ： 地上2階

延床面積： 14,802平方メートル

店舗面積： 7,154平方メートル

店舗数 ： 59ショップ(2026年2月10日現在)

URL ： https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/









3.SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立 ：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表取締役社長：高橋 弘行※

事業内容 ：駅ビルの管理および運営等

運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

※高は、「はしごだか」









＜参考＞

■「ADOPTION PARK」

「ADOPTION PARK」は、一般社団法人Do One Goodによるプロジェクトの一環として実施されており、保護犬猫と新たな家族との出会いを支援する場として、毎回多くの来場者の関心を集めています。

名称 ： 一般社団法人Do One Good

本社所在地 ： 東京都世田谷区等々力7-9-7

代表理事 ： 高橋 一聡

活動内容 ： 保護犬猫譲渡会の開催、動物福祉に関する啓発活動等

ウェブサイト： https://doonegood.jp/

問い合わせ ： https://doonegood.jp/

※ウェブサイト内のCONTACTよりお問い合わせください









■離れて暮らす保護猫の「親」になれるサービス「ネコノート」

「保護猫」がもつ資源を活用し、保護猫活動が持続するモデルケースを生み出す。そして猫が猫らしく、猫を愛する人が人らしく豊かに暮らしていける社会を目指しています。

名称 ： 株式会社neconote(ネコノテ)

本社所在地 ： 東京都杉並区高円寺北2-3-12 105号室

代表取締役 ： 武藤 純太

活動内容 ： 保護犬猫譲渡会の開催、動物福祉に関する啓発活動等

ウェブサイト： https://neconote.co.jp

https://www.neco-note.com/

問い合わせ ： info@neconote.co.jp









■「NECO REPUBLIC」

この世の全ての猫達に安心して眠れる場所とおなか一杯の幸せを与えたいというミッションのもと、猫と人との新しいライフスタイルを提案しています。保護猫カフェ、保護猫シェルター、ブランドショップなどを全国に15拠点展開しています。

名称 ： 株式会社ネコリパブリック

本社所在地 ： 東京都台東区蔵前4-9-8

代表取締役 ： 河瀬 麻花

活動内容 ： ホゴネコイベント、譲渡会、保護猫カフェ、猫関連商品の物販等

ウェブサイト： https://www.neco-republic.jp/

問い合わせ ： neco@neco-republic.jp