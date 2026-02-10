奈良交通総合センターに女性専用の休憩室を新設
奈良交通は、２０２５年１２月２７日（土）に、奈良交通総合センター（奈良交通奈良営業所、奈良貸切営業所およびエヌシーバス郡山営業所が入居する施設）２階に、下記のとおり女性専用の休憩室を新設いたしました。
奈良交通には、現在約40名の女性運転者が在籍しており、これまでにも、平城営業所、西大和営業所、葛城営業所に、女性運転者のための仮眠設備を備えた女性専用休憩室を設置してまいりました。
今回新設した女性専用休憩室は、今後の女性運転者の増加を見込み、従来の休憩室よりも広くゆとりある、くつろぎの空間となるよう設計いたしました。
奈良交通は、今後も女性専用施設の拡充を図りながら、女性運転者の積極的な採用を推進してまいります。
記
１．開設日
２０２５年１２月２７日（土）
２．設置場所
奈良交通総合センター２階
〒６３９‐１１１２
奈良県大和郡山市白土町１００‐１
３．設備
更衣室（ロッカー４７個）、休憩室（１２席他）、仮眠室（４室）、シャワー室（２ブース）、洗面台（２基）、トイレ、ミニキッチン
【セキュリティ】オートロック
４．面 積
１００平方メートル（３０坪）
５．利用可能時間
２４時間
【写真】
ロッカールーム
休憩室（全景）
シャワー室
洗面台
仮眠室
ミニキッチン・リラックススペース