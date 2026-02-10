明治学院大学 心理学部付属研究所では、2026年3月12日(木)に公開セミナー「Do for Others ― 愛他性・利他性を心理学的に読み解く」を開催します。

長年にわたり「伴走型支援」を実践してきた奥田知志氏お招きし、支援の現場で起きている変化、つながりの再構築、そして「希望のまち」構想についてお話を伺います。その後、本学心理学科教員からの意見交換を行い、参加者の皆様と一緒に考える場としていきたいと思います。





少子化や一人暮らしの増加、子どもの貧困などにより、地域の中での「孤立」や「孤独」が大きな課題になっています。十分に食事がとれない子どもがいたり、頼れる人がいない不安を抱えたまま暮らしている人がいたり――そんな状況の中で、子ども食堂や居場所づくりなど、「支え合う場」の取り組みが各地で求められています。





社会は人の集まりであり、私たちは本来、一人では生きていけません。ひとごとと思わず、身近なつながりを大切にしながら、孤立や孤独を防ぐことは、病気や貧困、子育ての悩み、虐待など、さまざまな問題に向き合ううえで、地域支援の土台となると考えられます。明治学院大学は、教育理念として「Do for Others」を掲げてきました。目の前の誰かのために、自分にできることを行う――その姿勢は、これからの地域づくりにも通じるものです。





本セミナーでは、長年にわたり「伴走型支援」を実践してきた奥田知志氏お招きし、支援の現場で起きている変化、つながりの再構築、そして「希望のまち」構想についてお話を伺います。そのうえで、誰もが安心して暮らせる地域をつくるために、私たち一人ひとりに何ができるのかを、参加者のみなさんと一緒に考える場としたいと思います。









■開催概要

日程：2026年3月12日(木) 14:30～16:30

会場：明治学院大学 白金キャンパス本館1階 1101教室

※)アクセス： https://www.meijigakuin.ac.jp/access/





申込方法：事前申請制(定員210名・先着順)

下記URLの申し込みフォームに必要事項を記入の上、お申込みください。

https://ssl.form-mailer.jp/fms/4874e109873349









■プログラム(予定)

・開会／趣旨説明(5分)

・基調講演(60分)

・本学教員を交えた座談会(25分)

・Q&A(25分)

・閉会(5分)









■講演者プロフィール

◆講師：奥田知志(おくだ ともし)

認定NPO法人抱樸 理事長／東八幡キリスト教会 牧師

1963年生まれ。関西学院大学神学部修士課程・西南学院大学神学部専攻科修了、九州大学大学院博士後期課程単位取得。学生時代からのホームレス支援を原点に、1990年の赴任以降、北九州で「伴走型支援」を核とした包括的な地域支援を推進。居場所づくり、住まい、就労、医療・福祉への多層連携を通じ、これまでに3,700人以上の自立を支援。共生地域創造財団代表理事、全国居住支援法人協議会共同代表、国の審議会等を歴任。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」で二度特集されるなどメディアからの注目も高い。著作に『伴走型支援』(有斐閣)、『わたしがいる あなたがいる なんとかなる―「希望のまち」のつくりかた』(西日本新聞社)など









□■明治学院大学について■□

