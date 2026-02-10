株式会社研美社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中田 逸郎)は、2026年2月18日(水)～20日(金)に東京・池袋サンシャインシティで開催される印刷メディアビジネスの総合イベント「page2026」に出展します。

当社は【紙以外印刷ゾーン／ブース D-16】にて、NFC関連商品、メタルカード、イベントスタッフパスを中心に、実物サンプルをご覧いただきながら、用途や運用に合わせたご相談に対応します。









■ 主な展示内容

● NFC関連商品

NFC対応のカードやキーホルダーなどの商材。スマートフォンにかざすことで、Webページや動画などを表示できます。





エポキシキーホルダー





NFCカード





● イベントスタッフパス(カードサイズ・大判サイズ)

広い会場・混雑した会場で活躍するカード。運営内容に合わせた仕様で制作できます。





イベントスタッフパス





● メタルカード(ゴールド・シルバー・ブラック)

金属素材を使用したメタルカード。プラスチックカードとは異なる質感が特徴です。





メタルカード





このほか、会員証・IDカード・ショップカードなど、当社が手がける各種プラスチックカードも展示します。









■ 開催概要

● 展示会名： page2026

● 会期 ： 2026年2月18日(水)～20日(金)10：00～17：00

● 会場 ： 東京・池袋 サンシャインシティ

● ブース ： D-16(紙以外印刷ゾーン)

● 主催 ： 公益社団法人日本印刷技術協会





※展示会の詳細・事前登録は、公式サイトをご確認ください。

page2026 公式サイト： https://page.jagat.or.jp/









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社研美社

代表者 ： 代表取締役社長 中田 逸郎

所在地 ： 〒534-0025

大阪府大阪市都島区片町1-5-13

大手前センチュリービル5F・B1F

設立 ： 1986年5月22日

事業内容： プラスチックカード印刷事業、ICカード販売及び印刷

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://kenbisha-card.com/