日本の伝統的な染織技術によって織られた反物を用い、現代の装いへと昇華するファッションブランド MIYOKO(ミヨコ)(有限会社大嶋屋呉服店)は、2026年2月、ニューヨークにて最新コレクションを発表いたします。


NEWYORK FASHION WEEK 2026 MIYOKO


MIYOKOの服づくりの原点は、約50年前にさかのぼります。

ブランド設立以前から、きものを仕立てるために生まれた小幅の反物を用い、その素材特性や染織技術を活かした洋服づくりを長年にわたり続けてきました。


在庫を持たず、すべて一点一点オーダーメイドで仕立てることを基本とし、素材が持つ背景や産地、職人の技と真摯に向き合いながら、現代の身体と感性に寄り添うシルエットを追求しています。


本コレクションでは、日本各地で新たに織られた新品の反物を使用。

伝統を単に「守る」のではなく、「今を生きる服」として再構築することをテーマに、日本の布が持つ静謐さ、強さ、そして奥行きのある美しさを、国際都市ニューヨークから発信します。


世界中のファッション関係者が集まるこの時期のニューヨークにおいて、MIYOKOは、日本のテキスタイル文化が持つ可能性と、未来へと続く新たな表現のかたちを提示します。


MIYOKOは、半世紀にわたり日本の布と向き合ってきた経験を礎に、その価値を次の時代へとつなぐブランドです。



■開催概要

ブランド名：MIYOKO

発表地　　：アメリカ・ニューヨーク

会場　　　：St. Bartholomew's Church(ニューヨーク／パークアベニュー)

発表時期　：2026年2月14日

内容　　　：日本の伝統的な染織技術による反物を用いた洋服のコレクション発表


【主催・運営(ショー主催)】

EC Entertainment Media

MY RUNWAY PROJECT


※本発表は、ニューヨークで開催されるファッションウィーク期間中に行われる、インディペンデントなショーケースの一環として実施されます。



■出展内容について

本コレクションでは、羽二重・紗(新潟県五泉市)、小千谷紬、本塩沢(新潟県)、結城紬(茨城県)などをはじめ、友禅の反物など、日本各地の伝統的な染織素材を用いた作品を発表予定です。


これらの反物から、ワンピースやスーツをはじめとする洋服、全14点(予定)を発表。

きもの生地ならではの質感や柄の付け方を活かしながら、現代の装いとしての機能性と美しさを兼ね備えたコレクションを構成しています。


発表予定作品　小千谷紬


■About MIYOKO(ブランドについて)

MIYOKOは、日本の伝統的な染織素材を用い、現代の装いとしての洋服を制作するブランドです。


ブランドとしての設立は2022年。

しかしその背景には、約50年にわたり、きものを仕立てるために生まれた小幅の反物と向き合い、きもの生地を用いた洋服づくりを続けてきた長い歴史があります。


素材が持つ特性や染織技術を活かしながら、着る人の身体と日常に自然に寄り添う服を、一着一着仕立ててきました。


すべての洋服は、新品のきもの反物から制作。

長年の経験と、既成概念にとらわれない自由な発想から生まれる一着一着は、日本の美意識を静かに纏う、現代の服です。



■Profile(デザイナー)

DESIGNER　MIYOKO


MIYOKO

1949年8月生まれ

洋裁学園 師範科 卒業

伊藤式プロカッティング科 卒業


VIVID ハナエモリ・企画室を経て、現在は 有限会社大嶋屋呉服店 女将 を務める。

ブランド設立以前より、きもの生地を用いた着心地の良いオーダーメイド洋服の制作をライフワークとし、約半世紀にわたり、日本各地で作られる染織品と向き合い続けている。


【Activities(主な活動)】

2022年　　　ブランド「MIYOKO」設立

2023年　　　個展「MIYOKO 洋服展」3回開催

2024年9月　 Paris にて作品発表

2025年2月　 New York にて作品発表

2025年4月　 Niigata Fashion Runway にて作品発表

2025年11月　MIYOKO展2025 にて作品発表


伝統素材に現代的な造形を与え、日本の美意識を纏う洋服を国内外へ発信している。


【Philosophy(思想)】

日本全国で受け継がれてきた、素晴らしい染織技術と素材。

MIYOKOは、それらを過去のものとして扱うのではなく、「いまを生きる人の装い」として再構築します。

着る人の人生に寄り添い、日常の中で自然に息づく一着であること。

それが、MIYOKOの服づくりの根底にある想いです。



『MIYOKO』

https://oshimaya.fashionstore.jp/



■会社概要

会社名　： 有限会社大嶋屋呉服店

所在地　： 新潟県五泉市吉沢1-6-24

代表者　： 大嶋 信行

設立　　： 1985年6月

資本金　： 5,000千円

事業内容： ・和服の企画・販売

　　　　　 ・きもの生地を用いたオーダーメイド洋服の制作

　　　　　 ・ファッションブランド「MIYOKO」の運営

　　　　　 ・展示会・ファッションイベントの企画・開催

　　　　　 ・着付け・茶道レッスン、きもの講座・ふろしき講座

URL　　 ： http://www.oshimayagofukuten.com