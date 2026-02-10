“逃げ場のない火祭！？”狭い境内での迫力ある炎の祭典 840年の伝統を今に受け継ぐ文化行事「吹田の火祭」を2月11日に常光円満寺で開催
約1,300年の歴史があり、足利将軍の菩提寺である宗教法人 常光円満寺(所在地：大阪府吹田市元町28-13、住職：藤田 晃秀)の境内にて、炎の祭典『吹田の火祭』と呼ばれる伝統行事、柴燈大護摩法要を2026年2月11日(水・祝)に開催します。
柴燈大護摩の様子1
【開催の背景】
常光円満寺は吹田の山伏発祥地と云われ、1185年に護摩焚きを開催したのが始まりです。
長らく途絶えておりましたが、約30年ほど前より「吹田の火祭」として復活することができました。
伝統と文化を大切にしつつ、今の時代にあわせてご覧いただきやすくプログラムを組んでおります。
【見どころ】
街中でビルに囲まれる狭い境内で『逃げ場のない火祭』として知られる常光円満寺の火祭。
とても迫力ある炎の祭典を、間近でご覧いただけるのが大きな魅力です。
また、厄除けになるといわれている護摩の煙は、風下に立っていると、身体全体で浴びることに……。実はこれも魅力の1つです。
山伏たちによる、『弓の作法』や『剣の作法』を間近で見られるのも常光円満寺ならでは！
迫力ある伝統的な行事を是非ご体感ください。
弓の作法
剣の作法
開会式において『豆まきイベント』を開催。是非、残り福をいただこう。
豆まきイベント
本堂においては、僧侶による『星まつり法要』を開催。本堂内では、なんと僧侶が実際に参拝者一人一人、尊い経典を頭に当ててお清めしてくれます。
星まつり法要
僧侶によるお清め
災いを払い、健康と幸福を授かることのできる伝統行事。
ご都合のつく方は、お参りしてみてはいかが？
【吹田の名物として】
常光円満寺は、吹田の山伏(やまぶし)発祥の地であり、2026年2月11日(水・祝)に行われる『吹田の火祭』は、狭い境内で行われる名物となっています。
【柴燈大護摩法要とは】
「護摩木(ごまぎ)」と呼ばれる木の片を不動明王の智慧の炎で燃やして、その年の厄除けと無病息災を祈る伝統儀式です。修験道の道を極めた山伏たちが、伝統作法にのっとり弓や剣や斧を奉納する儀式を修めたのちに炎を護摩壇に点火します。高らかにあがる炎は人を魅了するものがあります。
柴燈大護摩の様子2
柴燈大護摩の様子3
【「柴燈大護摩法要」概要】
開催日時 ： 2026年2月11日(水・祝)
開催場所 ： 常光円満寺(大阪府吹田市元町28-13)
アクセス ： JR吹田駅 徒歩5分 阪急吹田駅 徒歩5分
駐車場 ： 当日はありません(通常は25台)
定員 ： なし
参加費 ： 無料
お申込み ： 護摩木一本500円 特別祈祷5,000円～
スケジュール： 10:45 吹田市長や消防署長による豆まきイベント・点火式
11:00 僧侶による星まつり大法要 本堂
11:40 山伏による柴燈大護摩法要 境内
13:00 大抽選会
その他の催し： ・大広間ではお茶席でお抹茶の接待(100円)
・四国88ヶ所のお砂踏み会場(10ヶ寺)
・大抽選会
(高級食材・福袋・お米など豪華な賞品をご用意。はずれなし)
URL ： https://www.enmanji.com/goma.html
■法人概要
寺号 ： 宗教法人 常光円満寺
代表者 ： 住職 藤田 晃秀
所在地 ： 〒564-0031 大阪府吹田市元町28-13
設立 ： 735年
事業内容： 寺院
URL ： https://www.enmanji.com/