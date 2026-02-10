「椿の寺」として知られる尼門跡寺院・京都 霊鑑寺(所在地：京都市左京区鹿ヶ谷)は、2026年3月20日(金・祝)から4月12日(日)まで、通常非公開の庭園や書院を含む春の特別公開を開催いたします。100種類以上の椿が彩る境内で、春ならではの景色をお楽しみいただけます。





庭園





■霊鑑寺について

「椿の寺」として知られる霊鑑寺は、承応3年(1654)、後水尾(ごみずのお)天皇の皇女・多利宮(たりのみや)を開基として創建され、歴代皇女が住職を務めた尼門跡寺院。別名「谷の御所」と呼ばれた格式と清楚な佇まいを

今に伝えています。さらに、後水尾天皇が椿を好まれたことから、広い庭内には100種類以上の椿が植えられています。そして、後西(ごさい)天皇の院御所から移築した書院は「四季花鳥図」など狩野派の作と伝わる華麗な障壁が飾られており、本堂は江戸幕府十一代将軍・徳川家斉(とくがわいえなり)が寄進したもので、如意輪観音像を安置しています。





■春の特別公開の見どころ

今年は、書院内にて雛人形(有職雛)を飾ります。こちらは約360年前のもので、江戸幕府十一代将軍・徳川家斉(とくがわいえなり)が霊鑑寺の尼宮様に贈ったものとされています。雛人形ときくと小さい雛人形を想像しがちですが、全長約110センチもあり、見ごたえのある雛人形です。ぜひ間近でご覧ください。

庭園で見ることができる椿は、日光椿(京都市指定天然記念物)をはじめ、散椿、白牡丹椿、舞鶴椿など、100種類以上。椿は種類によって開花時期が異なるため、訪れる時期によって違った景色を楽しめ、リピーターが後を絶ちません。開花中はもちろん、苔の上にぽとりと花が落ちる姿や、散椿の花びらが地面に散り積もる様子は、儚くもありつつ、散ったあとも楽しませてくれるのが椿の醍醐味でもあります。

後西(ごさい)天皇の院御所から移築した書院内部と本堂をガイド付きで公開し、江戸幕府十一代将軍・徳川家斉(とくがわいえなり)が寄進した本堂も公開いたします。書院内での見どころは「四季花鳥図」など狩野派の作と

伝わる華麗な障壁画。如意輪観音像が安置されている本堂にもお参りしていただけます。

(※本堂の中に上がることはできません。)





雛人形





書院・上段の間





毎年庭園入口には、椿を用いたフォトスポットがあります。その時に咲いている椿があしらわれ、ピンクや白など色とりどりの色彩はフォトジェニック間違いなし。庭園内の小さな手水鉢には、椿が浮かべられていることも。

公開期間中にしか購入できない霊鑑寺オリジナルの御朱印帳や、椿があしらわれた御朱印もぜひ授与していただきたいところです。(御朱印は受付後、拝観前にお立ち寄りください。)









■春の特別公開概要

春の特設サイト： https://kyoto-connect.co.jp/reikanji/

拝観期間 ： 2026(令和8年)年3月20日(金・祝)～4月12日(日)

拝観時間 ： 10：00～16：30 (最終入場 16：00)

拝観料 ： 大人 800円、小学生 400円、幼児 無料

※団体15名以上 720円





・限定御朱印

通常御朱印(300円)の他に令和8年限定御朱印(料金未定)の授与を予定しております。









■寺院概要

名称 ： 霊鑑寺門跡

所在地 ： 〒606-8422 京都市左京区鹿ヶ谷御所ノ段町12

宗派 ： 臨済宗南禅寺派

アクセス： 京都市営バス「京都駅前」もしくは京阪本線「三条」駅から

市バス5系統「真如堂前」「錦林車庫前」下車徒歩約7分

地下鉄東西線「蹴上」駅から徒歩約25分

市バス32系統「上宮ノ前町」下車徒歩約5分





※駐車場無し/お近くのコインパーキングをご利用ください。

※貸切タクシー(ジャンボタクシー含む)は門前駐車場へ駐車可能です。

※大型バスの駐車場はございません。白川通りもしくは鹿ケ谷通りにて乗下車いただきます。

※御朱印の帳面への対応可(ご住職不在日は不可)。受付後、拝観前に帳面をお預けください。

※三脚・一脚等の撮影器具の使用禁止です。









・拝観所要時間：約40分

・本堂・書院はガイドによる説明付き

・御朱印の帳面への対応可(ご住職不在日は不可)。受付後、拝観前に帳面をお預けください。