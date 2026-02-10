静岡県伊東市・宇佐美温泉郷の小規模旅館「金目鯛の宿 こころね」は、旅行予約サービス「楽天トラベル」が主催する「楽天トラベルアワード2025」にて、「楽天トラベルアワード2025 ゴールドアワード」を受賞いたしました。

本受賞により、当館は2008年の初受賞以降、18年連続で「楽天トラベルアワード」を受賞。この18年連続受賞は全国でも極めて稀有な実績となります。

(※なお、全ての年でゴールドではなく、ブロンズ等を含む連続受賞となります)





こころね名物金目鯛の姿煮





■ 「楽天トラベルアワード」とは

「楽天トラベルアワード」は、楽天グループ株式会社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」に登録する全国の宿泊施設を対象に、過去1年間で顕著な実績を上げ、高い評価を得た宿泊施設を表彰する制度です。ゴールドアワード、シルバーアワード、ブロンズアワードに加え、リゾートホテルや旅館などのレジャーカテゴリに含まれる宿泊施設を対象にした「楽天トラベル 日本の宿アワード」も発表しています。









■ 小規模宿だからこそ積み重ねてきた評価

「金目鯛の宿 こころね」は、全6室・定員14名という小規模な宿です。販売できる客室数が限られる中での受賞は、大量販売型の宿泊施設とは異なる、一人ひとりのお客様に向き合ってきた結果であると考えております。また、「楽天トラベル」参画施設における「食事のクチコミ評価が高い宿のランキング」( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000498.000021228.html )のシティ＆レジャーホテルのカテゴリにおいて、3年連続1位を獲得しております。





お食事評価全国1位

お食事評価全国1位を獲得した料理





■ 受賞記念・期間限定プランを販売

今回の受賞を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、「受賞記念・期間限定宿泊プラン」を販売いたします。本プランでは、こころね名物の「金目鯛の煮付け」を、通常は2名様で約800gの金目鯛をご提供しているところ、≪1kg超の「超・超特大金目鯛」を≫スタンダード料金のままご提供いたします。

数量・期間ともに限りのある、まさに「楽天トラベルアワード」受賞を記念した特別プランとなっております。





▼受賞記念 1kg超えの衝撃！超特大金目鯛の煮付けコース

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/66517/6416495





19年物の秘伝のタレで煮る金目鯛





■ 館主より

「楽天トラベルアワード」18年連続受賞という結果に慢心することなく、「小さな宿だからこそできるおもてなし」と「金目鯛料理への徹底したこだわり」を大切にしながら、これからもお客様にとって“忘れられない一泊”を提供し続けてまいります。





絶景の宿こころね

6室だけの隠れ宿

伊東の海と町並みを一望の露天風呂





【施設概要】

宿泊施設名 ： 金目鯛の宿 こころね

所在地 ： 静岡県伊東市宇佐美3713-16

客室数 ： 全6室(定員14名)

特徴 ： 金目鯛料理専門／貸切露天風呂／少人数制宿

公式サイト ： https://cocorone.jp/

楽天トラベル ： https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/66517/66517.html

おとりよせサイト： https://kinmedai.official.ec/