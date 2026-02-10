世界で7,000万人以上が利用するデジタル金融サービス「Revolut（読み：レボリュート）」を日本でサービス提供するREVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：巻口 クリスティナ 蓉子、以下レボリュート）は本日、日本のご利用者さまに対する感謝を込めて、キャンペーン期間中に参加条件を満たされたお客さまの中から「鈴鹿でのVIP観戦体験」や「Audi Revolut F1® Team公式グッズ」等が当たるスペシャルキャンペーンを開始いたします。レボリュートは昨年7月にAudi Revolut F1® Team（アウディ レボリュート エフワン チーム）のタイトルパートナー就任を発表し、今年1月サービス開始を受け、今回レボリュートならではの賞品をご用意してお客様とともにAudi Revolut Formula F1® Teamチームを応援します。

■ キャンペーン概要

キャンペーン期間

2026年2月10日（火）から 2026年2月22日（日）まで（日本時間）

参加条件

本キャンペーンへのご応募には、以下の条件をすべて満たしている必要があります。- 日本国内に居住し、日本のRevolutアカウントをお持ちの方で、18歳以上の方- キャンペーン期間中にエントリーを行い、かつRevolutカードで合計20,000円以上ご利用された方（エントリー前のご利用額もキャンペーン期間中の利用額合計に含まれます）- 「特賞」の応募にあたっては、追加条件（下記参照）を満たしている方

賞品

特賞：鈴鹿での「VIP観戦体験」（ペア2組 合計4名様）

【1組（ペア）あたりの賞品内容】- VIP観戦体験：鈴鹿サーキットVIPエリア入場券付観戦パス（2名様分） （※3月27日（金）または3月28日（土）のいずれか1日のみ有効）- 交通： 弊社指定集合場所（名古屋市内）～鈴鹿サーキット間のシャトルバス送迎- 宿泊： 本賞品に宿泊は含まれません

1等：鈴鹿サーキット G-2上段（立体交差） 観戦チケット（14名様）

2等：Audi Revolut F1® Team直筆サイン入りグッズ （5名様）

3等：Audi Revolut F1® Team公式グッズ（50名様）

注意事項

◾︎「特賞（公式モニター）」にエントリーされる方へ特賞（ペアチケット）へのご応募は、以下の全ての事項へのご同意が条件となります。当選されたお客様には、2026年3月5日頃にメールを差し上げます。メールに記載された期限までにご返信やお手続きが確認できない場合、当選の権利は失効し、次点の方へ権利が移行します。予めご了承ください。【「特賞」の当選権利の確定および賞品受け取りに関する同意事項】特賞の抽選に応募される方は、以下の事項を全て確認し、同意いただく必要があります。- 共同アカウントの開設： ご同伴予定のRevolutご利用者様と一緒にRevolutの「共同アカウント」を開設いただきます。共同アカウントについての詳細はこちらのブログ(https://www.revolut.com/ja-JP/blog/post/joint-account-made-for-two/)をご参照ください。- メディアインタビュー等への協力 ： 後日実施されるメディアインタビューや、レボリュートチームとのミーティング（オンラインまたはオフライン）への参加にご協力いただきます。また、その際の写真やお話しされた内容が弊社のマーケティング素材として使用されることに同意いただきます。- SNSでの体験シェア：ご自身のソーシャルメディア（SNS）、ブログ、動画チャンネル等にてRevolutのご紹介や、本賞品体験の様子をご投稿いただきます。 ※投稿の際は必ず指定のハッシュタグを含めてください。

補足事項

- 賞品付与の時点でRevolutアカウント開設できていない場合や、解約または制限されている場合は無効となります。- 通貨換算： 外貨でのご利用分は、当社所定の為替レート（前日終値）に基づき日本円に換算されます。- 対象取引： 本キャンペーンは純粋なショッピング（店舗・オンライン）が対象です。以下の取引は合計金額の算定に含まれません。 - 電子マネー（e-wallets）、ギフトカード、プリペイドカードへのチャージ。 - ギャンブル、現金同等物の購入、金融サービスに関連するお支払い。 - その他、当社がキャンペーンの趣旨にそぐわないと判断した不適切な取引。

賞品発送・発表について：

- 特賞（選考結果）：特賞に選出された方には、別途選考結果をお知らせします。メール受領後12時間以内に記載された手続きを完了いただく必要がございます。- 1等（抽選）：当選されたお客様には2026年3月5日頃にメールでご連絡いたします。- 2等～3等（抽選）：賞品の発送をもって当選の発表に代えさせていただきます。2等・3等の賞品は2026年3月末頃の発送を予定しています。- 変更・終了： 本キャンペーンは予告なく変更、中断、または終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。プロモーション規約（https://www.revolut.com/ja-JP/legal/suzuka-vip-experience-prize-draw-campaign/）が適用されます。応募方法など詳細についてはお客様へのご案内メールやブログ(https://www.revolut.com/ja-JP/blog/post/audi-revolut-f1-team-suzuka26-jp)などもご参照ください。

◾︎「Revolut（レボリュート）」についてグローバルなデジタル金融サービス「Revolut」は、真にグローバルな金融版スーパーアプリを通じて、人々がお金からより多くの価値を得られるように支援しています。2015年7月にニコライ・ストロンスキーとヴラッド・ヤッツェンコが英国・ロンドンで設立、送金および両替サービスを開始しました。今日、世界中の7,000万人以上のお客様がRevolutの数十もの革新的な金融サービスを利用し、1ヶ月の取引件数は10億件以上に上ります。Revolutは個人向け・法人向けのサービスを通じてお客様のパーソナルファイナンスをより詳細に管理できるようにし、世界中の人々をシームレスに繋いでいます。http://www.revolut.com◾︎REVOLUT TECHNOLOGIES JAPANについて REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社は、日本で2020年にサービス提供を開始して以来、デビットカード、外貨両替、国内外送金、予算／支出管理、個人間送金、eSIM販売、子どもと若者向けサービス、共同アカウントなど、随時新しい機能とサービスを拡充しています。日本において第二種資金移動業者および電子決済等代行業者として登録を受けています。 http://www.revolut.com/ja-JP/社名： REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社本社： 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー代表取締役： 巻口 クリスティナ 蓉子設立： 2017年12月（日本でのサービス開始：2020年10月）国内ライセンス： 2018年第二種資金移動業者（関東財務局長 第00060号） 2025年電子決済等代行業者（関東財務局長(電代) 第136号）