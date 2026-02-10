都立小金井公園では、屋外アート展「林の中からはじまるはじまるアート展2026」を、2月28日(土)から3月22日(日)まで開催します。同園では初となる屋外アート展で、早春の光や風を感じながら木立の中に点在する立体作品を楽しめます。3月8日(日)には、参加アーティストとともに展示作品を巡りながら、アート作品について解説する「特別企画：アーティスト・トーク」も実施予定。園内散策を楽しみながら、自然とアートが織りなす空間の中で、ゆったりと作品と向き合うひとときをお過ごしください。

1．「林の中からはじまるアート展2026」開催概要

開催日時

2026年2月28日(土)～3月22日(日）日の出から日没まで

会場

都立小金井公園 いこいの広場

入場料

無料

林の中からはじまるアート展2026 お知らせページ

2．展示内容

https://www.tokyo-park.or.jp/park/koganei/news/2026/2_28_3_22_2026.html

いこいの広場の木立に立体作品を中心としたアート作品を展示します。自然環境の中に配置された作品は、時間帯や天候によって異なる表情を見せ、訪れるたびに新たな印象を与えます。

〇出展アーティスト（五十音順・敬称略）

青野正浅見和司阿部佳明石川麻伊藤ファミリー（タダオ＆のりこ）内海仁尾形勝義かとうかずみ栗原優子島村宗充清水玄太鈴木齊関直美平昇田中俊之永沼直孝丸山常生丸山芳子望月久也森哲弥山口光

※上記作品は、参加アーティスト代表作品のご紹介であり、本アート展への出品作品ではございません。

出展アーティストのご紹介は下記資料をご確認ください。

3．特別企画：アーティスト・トーク

https://newscast.jp/attachments/E4vw9NyZTkMbrUVc4w53.pdf

日程：2026年3月8日（日）13時～内容：参加アーティストが来場者とともに展示作品を巡り、作品解説や制作背景などについて語ります。備考：天候等により、実施内容が変更または中止となる場合があります。集合場所等の詳細は今後HP及びX（旧Twitter）にてご案内いたします。

4．カフェスペース

期間中土日祝日に「楽市楽座」のキッチンカーが出店します。テーブルとイスのご用意もありますので、ご友人・ご家族との語らいの場としてや、小休憩にぜひご利用ください。時間：10：00～15：00（目安） ※詳しい日程は今後小金井公園HPにてお知らせします。小金井公園「楽市楽座」について：https://www.tokyo-park.or.jp/park/koganei/news/2025/park_info_2.html

5．主催

小金井公園サービスセンター、林の中からはじまるアート展 実行委員会

6．注意事項

気象災害等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に小金井公園公式HPおよび、X(旧Twitter)にて最新情報をご確認ください。

7.お問合せ先

小金井公園サービスセンター042-385-5611（8時30分～17時30分）

小金井公園について

小金井公園は、小金井市・小平市・西東京市・武蔵野市の4市にまたがる広大な都立公園です。園内には、開放感のある広場や桜の園、武蔵野の面影を残す雑木林が広がるとともに、遊具やスポーツ施設も充実しており、散策や自然観察、遊び、健康づくりなど、思い思いに楽しめます。さらに、災害発生時には大規模救出救助活動拠点として機能する防災公園の役割も担い、日常の憩いの場であるとともに、地域の安全・安心を支える存在でもあります。

◇所在地小金井市桜町三丁目、関野町一・二丁目、小平市花小金井南町三丁目、西東京市向台町六丁目、武蔵野市桜堤三丁目◇交通案内 JR中央線「武蔵小金井」から西武バス「小金井公園西口」下車 JR中央線「東小金井駅」からCoCoバス「小金井公園入口」下車または京王バス「関野橋」下車 西武新宿線「花小金井」から西武バス「小金井公園西口」下車◇駐車場（有料・24時間）※土・日・祝日のご来園は、五日市街道が渋滞しますので、公共交通機関をご利用ください。※公道での小金井公園駐車場への入庫待ちはご遠慮くださいますよう、お願いいたします。また、混雑状況により、入庫規制をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/koganei/index.htmlhttps://x.com/ParksKoganei