株式会社村瀬鞄行（所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10、代表：村瀬靖人）は、2027年度入学者向けランドセル全78種の展示・販売を、名古屋本店、渋谷店、心斎橋店の直営3店舗にて、2026年2月13日より開始いたします。1月27日に公開した全ラインナップが一堂に揃い、実際に手に取り、荷物を入れて背負うなど、使用シーンを想定した試着体験を通して、お子さまに合ったランドセルを選ぶことが可能です。

小学生の「重すぎる通学」を背景に、体験重視の展示へ

近年、学習用具や教材の増加により、小学生の通学時の荷物の重さが社会的な課題として注目されています。「ランドセルが原因なのか」「どれを選べば負担が減るのか」と悩む保護者が増える中、見た目や数値だけでなく、実際の背負い心地を確かめることの重要性が高まっています。村瀬鞄行では、こうした背景を踏まえ、直営店舗での試着・フィッティングを通じて、お子さま一人ひとりに合ったランドセル選びをサポートしています。

全78種を比較できる展示と、専門スタッフによるフィッティング

2027年モデルは、新商品26種を含む全78種を展開。名古屋本店1階では「ランドセルミュージアム」を併設し、受賞作品や昔のランドセルを通して、ランドセルの進化と同社のものづくりの歩みを体感できます。2階に上がる階段からは工房の一部を覗き見ることもできます。渋谷店・心斎橋店は土日祝日のみ予約優先制を採用し、混雑を抑えた案内を実施。名古屋本店では、専属スタッフによる接客を希望される場合のみ予約制とし、状況に応じた柔軟な対応を行っています。(土日祝日限定)※渋谷店、心斎橋店の匠エイジング[ネイビー・グリーン・レッド]はカブセのみの展示となります。

負担軽減を最優先に考えた設計思想

村瀬鞄行のランドセルは、10mm厚の衝撃吸収Mクッションや立ち上がり背カンを採用し、重心を体に近づけることで体感重量の軽減を図っています。背筋が自然と伸びる設計により、通学時の姿勢にも配慮しています。さらに、通気性に優れたYライン背当てや、体に沿ってフィットする肩ベルト構造により、横揺れを抑え、肩や背中への負担を軽減。増え続ける荷物に対して、鞄を軽くする以上の効果を実証しています。

素材・価格・色で選べる幅広いラインナップ

2027年モデルは、クラシック・レザー・ライトの3シリーズ構成。コードバンを使用した「匠コードバン」（148,500円）から、最軽量モデル「スキップ」（69,300円・約1,100g）まで、用途や価値観に応じて選べます。カラー展開も、定番色からニュアンスカラーまで幅広く、今年は特に多くの新色が登場しました。無料で選べるかぶせ鋲や付け外しできるチャームでカスタマイズも楽しめ、その時の気分に合わせた自分だけのランドセルで通学できます。

店舗概要

https://www.murasekabanko.co.jp/shop/nagoya?utm_medium=newscast

【名古屋本店】・住所：453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通4-10・駐車場：有●地下鉄桜通線 太閤通駅 (旧中村区役所駅) 3番出口より南へ徒歩10分●近鉄 黄金駅 より北へ徒歩8分

https://www.murasekabanko.co.jp/shop/shibuya?utm_medium=newscast

【渋谷店】・住所：150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-5 ナスタックビル1F・駐車場：なし●JR渋谷駅 宮益坂口より北東へ徒歩5分●東京メトロ ・東急東横線 渋谷駅B3番出口より北東へ徒歩5分

https://www.murasekabanko.co.jp/shop/shinsaibashi?utm_medium=newscast

【心斎橋店】・住所：542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-11-23マルエイビル1F・駐車場：なし●地下鉄御堂筋線 心斎橋駅 北改札2番出口(クリスタ長堀連絡口)→北12出口より北へ徒歩3分●地下鉄四ツ橋線 四ツ橋駅1-B出口より北へ徒歩3分

全国各地の販売店・展示会場でも順次展示・販売を開始

直営店での展示・販売開始にあわせ、南は熊本県から北は宮城県まで、全国各地の販売店様においても、村瀬鞄行のランドセルの展示・販売を順次開始予定です。また各地で開催される展示会にも出展します。実際に見て、触れて、背負っていただくことで、ランドセルの質感や背負い心地をご確認いただけます。ぜひお近くの販売店にて、お子さまに合った一品をお選びください。

全国どこからでも自宅で試着できる、ランドセルレンタルサービス

https://www.murasekabanko.co.jp/archives/custom_news/event_info?utm_medium=newscast

店舗や展示会への来店が難しい方に向けて、ご自宅でランドセルを試着できるレンタルサービスを実施しています。2026年2月6日より、2027年モデルの新商品もレンタルラインナップに追加されました。レンタル時には、ランドセル本体に加え、色見本やカブセ鋲のカスタマイズ見本も同送。ご自宅で実際の使用シーンを想定しながら、じっくりとお試しいただけます。レンタル料金はランドセル1本につき3,000円（税込）ですが、レンタル後にランドセルをご購入いただいた場合、レンタル料金3,000円をキャッシュバックいたします。※キャッシュバックは最大3,000円まで

会社概要

https://www.murasekabanko.co.jp/archives/custom_select/rental1?utm_medium=newscast

企業名：株式会社村瀬鞄行所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10代表者：村瀬靖人事業内容：ランドセル、学生鞄、大人向けランドセルなどの製造・販売公式WEB：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast