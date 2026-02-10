2006年にシングル「汚れた下着」でデビューして以来、歌⼿・作詞作曲家・役者として唯⼀無⼆の表現を貫き続けて来た中村 中（なかむら あたる）。2026年、さらなる進化を遂げた彼⼥の活動20周年記念コンサートを6/19（金）東京国際フォーラム・ホールCにて開催することが決定しました。

2006年リリースの2ndシングル「友達の詩」がロングヒットとなり、2007年には第58回NHK紅⽩歌合戦に出場を果たし2010年リリースのアルバム『少年少⼥』では、第52回⽇本レコード⼤賞で優秀アルバム賞を受賞。⾳楽活動のみならず、ロック・ミュージカル『HEDWIG and the ANGRY INCH』に出演するなど役者としても活躍中。近年ではドラマ『⻁に翼』やNetflix映画『THIS IS I』、ミュージカル『えんとつ町のプペル』などで圧倒的な存在感を放ってきました。さらには舞台の⾳楽監督としても⾼い評価を得ており、その表現⼒は「歌」という枠組みを超え、ひとつの芸術へと昇華されています。そんな中村 中の活動20周年記念公演の第1章として、 哲学者プラトンによる「エロス(愛)」についての語らいが⾏われた宴席での記録『饗宴』に因んだコンサートを開催します。楽曲作りやライヴ共演だけでなく、盃を交わし合う仲でもある3名の豪華ゲスト、根本 要(スターダスト☆レビュー)、⼀⻘窈、ドリアン・ロロブリジーダを招いてお送りする、この日限りの特別なコンサートです。中村 中の圧倒的なパフォーマンスにご期待ください。

＜中村 中コメント＞

※一部抜粋、全文はオフィシャルサイトへ▶️ https://atarunakamura.com2026年は歌⼿活動を始めてから20年⽬になります。応援してくださる⽅、⼒を貸してくださる⽅、⼀緒に何か作ろうと思ってくださる⽅、出会ってくださったすべての⽅のおかげです。私は⻑年、⾃分を持て余していたように思います。活動を始めた頃は⼀番取り組みたかった⾳楽よりも余計な事に注⽬されたように思いますし、⾃分が語ったわけではない事を他⼈に語られてしんどい時期もありました。⾃分に振り回されているような感覚で活動を続けて参りましたが、この頃ようやく、それを⾯⽩がれるようになって来ました。これまで出会ってくれた⼈たちと語り合ったこと、語り合って深めた縁があることから『饗宴』というテーマを思いつきました。⼰じゃ⼰が⾒えませんで、敬愛するゲストの皆様の⼒を借りて⾃らを顧みつつ、この20年間で培ったものを応援してくださる⽅々へフルボリュームでお届けしようと思います。信頼出来る⼤好きな⽅々をお迎え出来ることが既に幸せです。プラトンの『饗宴』よろしく、中村“エロス”中について談義するが如く、お酒を歌に代えての宴です。ぜひご来場ください。

＜中村 中プロフィール＞

中村 中(Nakamura Ataru) 歌手・作詞作曲家・役者。2006年にデビュー。第58回 NHK紅白歌合戦に出場。第52回 輝く！日本レコード大賞優秀アルバム賞を受賞。最新作はオールタイム・ベストアルバム『妙齢』。役者としての活動は舞台『HEDWIG and the ANGRY INCH』(作：ジョン・キャメロン・ミッチェル 演：鈴木勝秀)、『夜会vol.18/19「橋の下のアルカディア」』(作・演：中島みゆき)、『ベター・ハーフ』(作・演：鴻上尚史)、『歌妖曲～中川大志之丞変化～』(作・演：倉持裕)、『失うものなどなにもない』(作・演：澤田育子)、ミュージカル『えんとつ町のプペル』(作：西野亮廣 演：吉原光夫)。テレビでは『虎に翼」(NHK)などに出演。

＜公演概要＞

タイトル：中村 中 20th Anniversary Concert Chapter 1 -饗宴-ゲスト：根本 要(スターダスト☆レビュー)、一青窈、ドリアン・ロロブリジーダバンド：ハタヤテツヤ(Key)、大坂孝之介(Key)、真壁陽平(Gt)、鈴木正人(Ba)、椎野恭一(Dr)日程・会場：2026年6月19日(金) 開場17:45 開演18:30 東京国際フォーラムホールC料金：8,800円(全席指定・税込)一般発売日：2026年4⽉11⽇（⼟）12:00公式H P：https://atarunakamura.com/主催：J-WAVE/キョードー東京/BAYFM78/ニッポン放送企画・制作：ボールドハート問合：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ（平⽇11:00～／⼟⽇祝10:00～18:00）