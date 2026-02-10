ミュージカル『天使の休日』が2026年2月28日 (土) ～ 2026年3月1日 (日)に近鉄アート館（大阪府 大阪市阿倍野区 阿倍野筋 1-1-43）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://www.musical.co.jpこのたび公演する『天使の休日』は、1998年、子どもたちに本格的なミュージカルを観せたいと、大阪府 河南町の小学校合同鑑賞会の依頼を受けて生まれた作品です。公演のちょうど1年前、神戸では少年による児童殺傷事件が起こり、そのニュースは日本中を震撼させました。当時SHOW-COMPANYでは、大阪ガス小さな灯運動との共催で児童養護施設の子どもたちを招待するためのミュージカルを作っており（1987年から20年間）、今こそ子どもたちの心に、SHOW-COMPANYのテーマである「愛と夢と勇気」を届けるミュージカルをと、出来上がったのがこの『天使の休日』でした。私たちは、今回のこの公演をきっかけに、「愛と勇気と夢」のメッセージがさらにたくさんの人に広がっていくことを願っています。SHOW-COMPANYの私たちがいつも心がけているのは、客席のどこかに、死んでしまいたいほど悲しい思いをしている人がいたとしても、私たちの舞台を見て、「明日も輝いて、元気に生きようと思っていただきたい」ということです。皆様への感謝を胸に、これからも精進してまいります。12回目の上演となる今回のみどころは、天使たちの大活躍。主人公の劇作家ジョージアのもとに現れる天使ミカエルをつとめるこはねちゃんは、モデルとしても大活躍している小学4年生です。なんと、28年前の初演時に、同じく小学4年生で天使ミカエルを演じたのは、こはねちゃんの母親、上阪志帆さんでした。どちらもオーディションで選ばれたので全くの偶然なのですが、母娘ともに天才的な子役で、ジョージアの守護天使を演じます。みなさまどうぞご期待くださいませ。

●STORY あらすじ

自分の書いた脚本がいつか舞台になったら・・・と夢見るジョージアは、売れない脚本家。ある日ジョージアは見知らぬ人に卵を預けられました。翌日、卵から生まれたのは、なんと！たくさんの天使達。天国のお休みを利用してジョージアの夢のお手伝いにやってきたというのです。夢を追いかけて生きようとするジョージアのもとに、女優を目指すキムが、新聞記者のビリーが、大人になりたくないソニアが・・・天使達に導かれて集まってきます。一方、夢を見失ってしまった大人たちにも、天使達は一生懸命働きかけてゆきます。そんな時、ジョージアの家に泥棒が・・・。

-----ソニア「あたし前に教えてもらったことがあるの。世界中でおこる楽しいことや素敵なことはみんな最初は、たった一人の大人が夢を見ることからはじまるんだって。」ジョージア「ええそうね。でも、生まれた時からの大人なんて一人もいないわ。みんな子供の頃の夢を忘れずにいたのよ。あなた達の未来はあなた達のものよ。きっと今よりもっともっと素敵な世界になるでしょうね。だから夢を忘れないでね。」天 使「子どもたちの夢が枯れないように、水を忘れないでね。ジョージア」-----

公演概要

ミュージカル『天使の休日』公演期間：2026年2月28日 (土) ～ 2026年3月1日 (日)会場：近鉄アート館（大阪府 大阪市阿倍野区 阿倍野筋 1-1-43）■出演者阪上めいこ・阪野登・山崎真実・宮市舞・石川由希野・桑原侑愛・上原伸之・家入由佳・笑福亭生喬・ローザ雅美・井戸本雅琴・山口莉央・中曽穂香・野口明依・壹岐愛・金元美知・明間美依・桑島亜美・辻野夢真・西尾美帆子・こはね・A-pan■スタッフ◆プロデュース・演出 阪上めいこ◆原作・作詞・作曲・映像 A-pan◆脚本 A-pan・阪上めいこ・持木克規■公演スケジュール2月28日（土）14:30／18:303月1日（日）11:00／15:00※開場は開演の30分前※上演時間：約2時間30分（休憩あり）■チケット料金前売：6,000円（全席指定・税込）当日：6500円（全席指定・税込）＜カンフェティ限定！500円割引！＞前売 6,000円 → カンフェティ席 5,500円！（全席指定・税込）

