株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉 、以下「当社」）は、海外販売進出支援における12月度の越境EC・輸出支援における取り組み状況をお知らせいたします。当社は「挑戦する地域を創り続ける」をミッションに掲げ、EC運営代行やふるさと納税運営代行を通じて、自治体や事業者の支援を行って参りました。現在、その支援の枠組みを海外販路へと拡大し、国内市場に留まらない持続可能な事業成長を一気通貫でサポートいたします。

12月度の主な輸出・海外展開トピックス

主要輸出先： ベトナム主要カテゴリ： 即席麺、レトルト食品、乾麺①アニマルフリー焼きそば：単月5.4万食（前月対比300％）の出荷を達成※加えて、現地実演販売用サンプルとして 約1.8万食を別途輸出②九州ブランドの即席麺：累計約4万食の安定供給③ラインアップ拡充：レトルトパスタ・乾麺の輸出が本格化

国内から世界へ、一気通貫の支援体制

当社は、EC運営代行で培った「売るためのノウハウ」と、ふるさと納税運営代行の支援を通じて構築した「地域事業者との深いネットワーク」を基盤に、海外販路の開拓までをシームレスにつなぐ支援体制を確立しました。言語・物流・決済・マーケティングといった参入障壁となる実務課題をワンストップで解消することで、国内での成功をグローバルな実績へと接続します。事業者が本来の強みである「商品づくり」に集中しながら、リスクを最小限に抑えて世界市場への第一歩を踏み出せる環境を提供し、地域と共に世界を舞台にした挑戦を加速させます。

越境ソリューション

・海外輸出書類・通関サポート / 物流・在庫管理 / 現地展開・パートナーシップ / リスク管理・品質保証・越境EC運営代行EC店舗構築･運営 / 集客・顧客管理 / 受注・配送管理 / カスタマーサポート

全国のネットワークを活かし、海外市場への進出と販売支援を強化

今後、当社は日本全国の事業者・自治体とのネットワークを基盤に、より多くの地域産品が海外市場へ進出し、着実に販売実績を積み上げるための支援体制を強化して参ります。当社は、輸出の仕組みづくりから現地のニーズを汲み取った販売戦略までを一貫して担い、事業者の海外展開を実務面・戦略面の両方から強力にバックアップいたします。国内EC、ふるさと納税、そして海外展開までをシームレスに繋ぐことで、全国各地の事業者が新たな販路としての海外市場へスムーズに参入できる環境を確立します。「挑戦する地域を創り続ける」というミッションのもと、地域経済の活性化に寄与し、日本が誇る産品が世界で広く親しまれ、継続的な成長を実現するためのパートナーとして共に歩んで参ります。

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form