2月20日発売 全身をホールドするU字型抱き枕で快眠を実現

株式会社ロウダン（所在地：愛知県春日井市宮町2-2-6、代表取締役社長：志水孝至）は、自社ブランドGorilla Sleepの新商品となるU字型抱き枕「HUGNOA（ハグノア）」を2026年2月20日に発売いたします。現在、同商品の予約販売を開始しています。■BlueBlood公式ストアhttps://blueblood.shop/c/item/107-0007■CooLZON～もっと眠りを楽しもう！楽天市場店https://item.rakuten.co.jp/coolzon/107-0007/■眠りを探究するBlueBlood公式ショップ Yahoo!ショッピング店https://store.shopping.yahoo.co.jp/coolzon/107-0007.html商品名：HUGNOA（ハグノア）販売価格：8,480円（税込み）

睡眠の質を高める需要が急速に拡大する市場背景

現代社会において、多くの人々が日頃の疲労やストレスを抱えており、質の高い睡眠へのニーズが急速に高まっています。良好な睡眠環境の構築は、身体的・精神的な健康維持の重要な要素として認識される傾向が強まっており、快眠をサポートする寝具類への関心が集中しています。特に、身体を適切に支える寝具の選択が睡眠の質を大きく左右することから、従来の枕では対応できない消費者層が増加しているのが実情です。こうした背景を受けて、株式会社ロウダンは新たな快眠ソリューションの開発に着手。日々の疲労やストレスを効果的に癒す寝具としてHUGNOAを企画・製造いたしました。

HUGNOAの全身をホールドする快適性と高さ調整機能

HUGNOAは、左右の大きなクッションが全身を優しくホールドするU字型の設計が特徴です。仰向け寝、横向き寝、うつぶせ寝など、あらゆる就寝姿勢に対応でき、どのような寝姿勢であっても極上の癒やしを提供します。

最大の特徴は「無段階」での高さ調整機能です。本体のサイドファスナーから中綿を自由に出し入れできる設計を採用しており、1センチメートル単位でボリュームをコントロール可能。体型や好みに合わせたカスタマイズにより、従来の既製品では満足できなかった消費者にも対応します。就寝時の快眠サポートはもちろんのこと、ソファでの読書やスマートフォン操作の背もたれとして、また産後の授乳クッションとしても大活躍。24時間、あなたの相棒として寝室からリビングまで広がる心地よさをもたらします。

中綿には抗菌・防臭加工が施されており、お子様から大人まで安心してご使用いただけます。ワイドファスナー設計でカバーの着脱も簡単で、清潔さを保つためのメンテナンスも容易です。カバーには上質で滑らかな手触りが心地良いベロア素材を採用しています。

商品概要

商品名：HUGNOA（ハグノア）サイズ：約75×140センチメートル素材：ポリエステル100%カラー：グレー、ベージュ販売価格：8,480円（税込）発売日：2026年2月20日

【会社概要】会社名：株式会社ロウダン代表取締役社長：志水孝至所在地：〒486-0904愛知県春日井市宮町2丁目2-6メール:blueblood@roudan.co.jp事業内容：寝具製造卸売業【事業内容】1.商品企画・製造(オリジナル商品)2.オリジナル寝具商品の卸売り販売 (テレビ通販・ホテル・旅館・整骨院・フィットネスジム 等)3.オンラインショップ販売 (自社サイト・楽天市場・ヤフーショッピング・Amazon他)