株式会社ふれあいリレーションズ（本社：茨城県牛久市、代表取締役社長：松田璃沙）の子会社 株式会社フィブロ製薬 赤坂ロハス（本社：東京都足立区、代表取締役社長：松田璃沙）は、株式会社ブランジスタエール (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上秀嗣)が運営するプロジェクト「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に 2026年2月1日(日)より参画。プロジェクト参画に伴い、当社が運営する公式サイト「赤坂ロハス」にて、2026年2月1日よりアクセルジャパンアンバサダーである熊田曜子さんが登場するプロモーションを開始いたします。

参画の背景と目的

近年、健康志向の高まりとともに、腸内環境の改善や整腸作用に対する消費者の関心が急速に拡大しています。厚生労働省の調査によると、日本人の約3割が何らかの消化器系の不調を抱えているとされ、特に現代のストレス社会においては、お腹の調子を整える特定保健用食品への注目度が年々高まっています。こうした社会背景の中、フィブロ製薬株式会社では、お腹の調子を整える特定保健用食品「イサゴール®」の認知拡大と、より多くの方々の健康的な生活をサポートするため、日本の優れた製品やサービスを国内外に発信する「ACCEL JAPAN」プロジェクトへの参画を決定しました。「ACCEL JAPAN」は、日本の優れた商品やサービスを世界に向けて発信し、日本経済の活性化を目指すプロジェクトです。タレントやインフルエンサーをアンバサダーに起用し、各企業や商品の魅力を広く伝える取り組みを展開しています。

プロモーション内容と特長

フィブロ製薬株式会社では、「ACCEL JAPAN」プロジェクトへの参画を通じて、「イサゴール」の認知度向上はもちろん、「おなかの調子を整えること」で生活習慣のリズムを整える重要性について、より多くの方々に理解を深めていただくことを目指しています。2026年度内には、熊田曜子さんを起用したPR活動を計画。より多くの方の健康的な生活をサポートしていく予定です。

今回のプロモーションでは、「ACCEL JAPAN」アンバサダーである熊田曜子さんを起用し、特定保健用食品「イサゴール®」の魅力を幅広い層に向けて発信します。熊田さんは、モデル・タレントとしての活動に加え、健康的なライフスタイルの実践者としても知られております。「イサゴール®」は、取りすぎたコレステロールの吸収をおさえ、お腹の調子を整える「特定保健用食品」として、以下の特長を持っています：1. 食物繊維（サイリウム種皮由来の天然食物繊維）を主成分とた特定保健用食品2. コレステロールが高めで気になる方、お腹の調子が気になる方の食生活の改善に3. 美味しく飲める青りんごジュースで毎日の生活に無理なく取り入れられる使いやすさ4. 年齢や性別を問わず幅広い層に対応特に現代社会では、不規則な食生活やストレス、運動不足などにより腸内環境が乱れがちです。「イサゴール®」は、そうした現代人の悩みに応える製品として、多くの方に支持されています。公式サイト「赤坂ロハス」では、「イサゴール®」を取り入れたライフスタイルや、日常生活での活用法などを紹介。消費者にとって親しみやすく、かつ実践的な情報発信を行っていきます。

会社概要

- 企業名：フィブロ製薬株式会社 赤坂ロハス- 所在地：東京都港区赤坂3-11-5 VORT赤坂見附４階- 代表者：松田璃沙- 事業内容：健康食品の製造・販売- 公式サイト：赤坂ロハス（https://684.jp/）- 電話番号：03-6661-0978