半田そうめんの製造販売を行う、株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、早春のお便りを発刊しました。こちらのお便りでは、3月21日(土)までの期間中、商品合計4,320円(税込)以上ご購入の方には「平延べうどん 試作品」(3束入り)を1袋プレゼントいたします！

また『香川本鷹 唐辛子』と『香川県産 にんにく』を使った新商品「激辛薬味」も発売いたしました。ぜひこの機会にご利用くださいませ。





※「平延べうどん 試作品」のプレゼントは、期間中一家族様1回限りとし、ご自宅送りがある方に限らせていただきます。また他のキャンペーンとの併用はできません。





早春のお便り





■半田手延麺「オカベの麺」とは

オカベの麺は、徳島県半田に約300年続く伝統製法で作る、一般的な素麺よりは太く、うどんよりは細い手延べ麺です。“ねじって、鍛えて、延ばす”を何度も繰り返しながらできあがる麺は、最終的に1本に18もの麺の層になります。麺を休ませながらこの工程を丁寧に行うことで、ソフトでありながらもコシの強い麺ができあがります。麺づくりの基本は、小麦粉・塩・水のみ。厳選した素材を、熟練の麺職人たちが日々の気温や湿度によって最適なバランスに調整しながら、丹精込めて作っているのがオカベの麺です。





オカベの麺





■半生ならではのもっちり感が楽しめる「半生細雪(ささめゆき)」「手延うどん半生」

半生めんとは、麺に程よく水分を残した状態の麺のため、乾麺よりもっちりしていて弾力のある食感が特長です。シンプルにザルや釜揚げで楽しむのはもちろん、煮込み過ぎても煮崩れしづらいため、冬の温かい鍋料理にも最適です。





半生細雪／手延うどん半生





■【新発売】青唐辛子とにんにく「激辛薬味」

香川県で栽培されている『香川本鷹 唐辛子』と『香川県産 にんにく』をたっぷり使って、鰹節、醤油、ごま油などで炊き上げた激辛の佃煮です。ガツンと力強い青唐辛子の辛味だけでなく、まろやかな旨味のあるにんにくもバランスよく混ぜ合わせ、風味豊かに仕上げました。お酒のおつまみはもちろん、おにぎりの具材や鍋のトッピングとしてもご利用いただけます。





激辛薬味





■株式会社オカベについて

当社は、徳島県の半田地方に約300年続く伝統の手延べ製法で半田そうめんを製造・販売しております。半田そうめんの材料は小麦粉・塩・水とシンプルだからこそ厳選した素材を使用し、麺職人が毎朝3時から丹精込めて麺づくりに励んでおります。歴史ある半田そうめんを製造する会社の中では後発となる当社ですが、新参者だからこそ固定観念にとらわれず、麺職人の社長を先頭に日々試行錯誤しながら麺を作っています。





オカベ工場外観





■会社概要

商号 ： 株式会社オカベ

代表者 ： 代表取締役 岡部 洋史(オカベ ヒロフミ)

所在地 ： 〒779-4407 徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

設立 ： 1987年7月

事業内容： 半田そうめんの製造販売

URL ： https://www.okabemen.co.jp/