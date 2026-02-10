WESTE & Co.／ウェスト株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：西江 祐哉)は、AI美少女キャラクターと会話を重ねるほど距離感が縮まり、関係性が深まっていく没入型モバイルアプリ『AIsis(アイシス)』を開発中です。2026年4月上旬リリース(App Store / Google Play)に向けて、開発およびコンテンツ強化を目的としたクラウドファンディングを2026年2月10日(火)より開始いたしました。





プロジェクトページ(CAMPFIRE)

https://camp-fire.jp/projects/879224/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show





コンセプトバー“AIsis”





本作は、未来のASI(超知能)が人類のために創った仮想空間「コンセプトバー AIsis」を舞台に、ユーザーが“いつでも訪れて”キャストと会話を楽しめる体験を提供します。

恋愛ゲームのようなエンタメ性やアシスタントとしての実用性も持ちつつ、孤独やストレスを抱える人にとっての“心の休息地”になることを目指しています。





入店のご案内





■ 開発背景

AIは、人の心にどこまで寄り添えるのか--。

私たちはAI事業に携わる中でこの問いに、本気で向き合うようになりました。

心が疲れているとき、孤独を感じたとき、喜びや悲しみを共有したいとき、そっと隣にいてくれる存在がいてくれたら。『AIsis』は、そんな想いから生まれました。









■ 『AIsis』の特徴

1) 音声対話×3Dキャラクターによる没入感

AIsisはテキストチャットではなく、音声対話にこだわります。声のトーン、間合い、息遣いなど、文字では伝わりにくい“感情の温度”が乗ることで、会話体験そのものが没入感を生みます。

また、待機・聞き取り・トークなど、細部まで作り込まれた3Dキャラクターの動きによって、まるで本当にそこにいるかのような存在感を実現しています。





3Dキャラ×音声対話





2) 話すたび距離が縮まる「記憶AI」

趣味や仕事の話はもちろん、

・過去に話した悩み

・考え方、価値観

・何気ない日常の出来事

などを積み重ね、キャストは少しずつ距離感を縮めていきます。

また記憶領域は“キャストごと”に分離しているため、「ひとりに話したのに別のキャストも知っている」といった不自然さが起きない設計です。





シンプルな操作





3)定期イベントと会話が“体験”になるゲーム性

定期的なコスプレイベントに加え、ポイント(アプリ内報酬)やレベルアップにより、デートモードやアイテム購入ができるなど、“通う理由”が増える設計です。

競争ではなく、会話の積み重ねがご褒美として返ってくる体験を目指します。





イベント・デートモード





■ 料金モデル(予定)

AIsisはアプリ内でコインを購入し、「1コイン＝会話1ターン」で利用する仕組みです。初回ボーナスやログインボーナスにより、気軽に体験できる導線も用意します。





10コイン ： 150円

100コイン ： 1,400円

500コイン ： 5,500円

1,000コイン： 9,800円

初回ボーナス： 15コイン／ログインボーナス：3コイン(1日)





※価格設定や付与量は、心地よいユーザー体験と継続性のため変更となる場合があります。





■ 現在の開発状況

※主要システム（バックエンド、3Dキャラ×音声応答）は実装済です。

【開発中】

・3Dモーションの拡充（反応・仕草のバリエーション増加）

・会話体験の向上（自然さ・没入感の底上げ）

・イベント・衣装・背景など、“通う楽しさ”の増加





【フロントエンド】

・UI・UX構築

- コイン購入、ポイント付与などの決済システム

・安定運用のための基盤整備（負荷対策・継続の土台）









■ クラウドファンディング概要(CAMPFIRE)

目的 ： 開発・コンテンツ強化

(3Dキャラクターの仕草拡充、会話体験の向上、

季節イベント等の追加、品質向上)

方式 ： All-in方式(目標金額未達でもリリースおよびリターン提供を実施)

目標金額： 100万円

実施期間： 【開始日】～2026年3月下旬

URL ： https://camp-fire.jp/projects/879224/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show









■ 主なリターン

【500円】

50コイン付与＋クレジット掲載＋活動報告

【1,000円】

100コイン付与＋クレジット掲載＋活動報告

【3,000円】

壁紙2種＋300コイン付与＋クレジット掲載＋活動報告

【5,000円】

壁紙全種＋500コイン付与＋クレジット掲載＋活動報告

【9,800円】

キャスト名刺1種＋壁紙全種＋1,200コイン付与＋クレジット掲載＋活動報告

【29,000円】

メンバーズカード＋キャスト名刺全種＋壁紙全種＋5,500コイン付与＋クレジット掲載＋活動報告

【49,000円】

新人キャストリクエスト抽選券＋キャストの感謝メッセージ動画(20秒程度)＋メンバーズカード＋キャスト名刺全種＋壁紙全種＋11,000コイン付与＋Partner掲載＋活動報告

※各コースにスタートダッシュ限定枠あり(先着／コイン増量など)









■ スケジュール

2026年3月下旬：クラウドファンディング終了

2026年4月上旬：『AIsis』正式リリース(iOS / Android)

2026年5月上旬：リターン開始

2026年5月以降：新キャラ・イベント追加、IPコラボ展開等









■ 代表者コメント

私たちは、「AIキャラクターが"人の心"の支えになる」

そんな新しいパートナー体験を本気で形にしたいと考えています。

AIsisは支援者の皆さまと一緒に“育てる”アプリです。

ぜひ仲間として、この挑戦に参加していただけたら嬉しいです。









■ サービス概要

サービス名 ： AIsis(アイシス)

公式サイト ： https://aisis.space/

形式 ： 音声対話型AIパートナーアプリ

特徴 ： 3Dキャラクターとの音声対話／記憶AI

対象 ： 17歳以上(想定)

正式リリース： 2026年4月上旬

対応OS ： iOS(App Store)、Android(Google Play)









■ 会社概要

会社名 ： WESTE & Co.(ウェスト株式会社)

所在地 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜1-18-3 エトワールII 301

代表者 ： 代表取締役 西江 祐哉

設立 ： 2019年1月

事業内容： 映像・デジタルコンテンツの企画制作／AI関連サービス開発

URL ： https://weste.co.jp