株式会社オレンジページ（東京都港区）が刊行する生活情報誌『オレンジページ』（月2回刊行）と、人気の高品質スーパーマーケット「紀ノ国屋」との大好評コラボの第3弾が実現！ 「KINOKUNIYAセパレート便利ポーチ」が2月17日発売『オレンジページ』増刊の特別付録に登場します。メイン収納とサブ収納、2つの収納場所がありたっぷり入るのが魅力！ 持ち手つきでバッグ使いも♪ 柄も〈ドット〉と〈チェック〉の2種類。数量限定、特別定価1,390円（税込）でただいま予約受付中です。

左：〈ドット〉3月2日号増刊付録、右：〈チェック〉3月3日号増刊付録（セブンネットショッピング、セブン-イレブン限定）

【便利】ガバッと開くメイン収納＆仕切りつきポケットありのサブ収納

今回のポーチの特徴は、前面と背面にファスナーがあり、10㎝のまちつきのメイン収納と薄めのサブ収納、2つの収納場所があること。中にはそれぞれポケットがあり、細かいものも仕分けできます。しなやかな素材でかさばらないから、トラベルポーチとしても最適！ 持ち手があるのでちょっとした買い物にも♪ ライフスタイルに合わせて、さまざまなシーンで使えます。

■おすすめの便利な使い方

仕事のガジェットを入れて

手帳やiPad、PCまわりのイヤホン、コードなど、バッグの中で迷子になりそうなものをひとまとめに。

お出かけ時のおやつを入れて

ピクニックやちょっとした外出の際にはおやつを入れても。除菌シートやティッシュは薄い前面に収納できます。

洗面道具やメイクグッズを入れて

旅行時には化粧水や乳液などを収納。チークやリップを入れてふだんのメイク直しポーチとして使っても。

ジムや旅行時の着替えを入れて

Tシャツや靴下、タオルなど、衣類を収納するのにも◎。Tシャツであれば、メイン収納に4～5枚入ります。

■柄は〈ドット〉と〈チェック〉の2種類。シーンごとに使い分けても！

ネイビーに赤い持ち手とドット柄。コラボアイテムならではのオリジナルデザイン。

★セブンネットショッピング、セブン-イレブン限定ver.も登場！グレーの千鳥格子が新鮮！ ロゴや持ち手のビビッドなピンクとの組み合わせがキュートなデザインです。 ※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。また、品切れの際はご容赦ください。※一部地域では、発売日が異なる場合がございます。※ご予約の際はセブンネットショッピングをご利用ください。※店舗へのお問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします。

「KINOKUNIYAセパレート便利ポーチ」仕様 高さ15×幅25×まち10cm持ち手つき／メイン収納、サブ収納とも内ポケットつき／メイン収納はダブルファスナー

2026年2月17日（火）発売 『オレンジページ』3月2日号／3月2日号増刊／3月3日号増刊

【内容】 フライパン1つでできちゃう！ 野菜もとれる、ひと皿完結ごはん／野菜1種のシンプルスープ／新しい魅力発見♪ 油揚げご当地レシピ／声優・下野 紘の「これがボクの自慢のから揚げですっ！」／長谷川あかりの塩角煮＆塩麻婆豆腐／これならできる！ シンプル「紙もの」整理術／学ぶほど楽しい！ ユニーク検定／「無印良品」リピ買いアイテム25選／気になるあの人：堂本光一さん 他

※2月17日（火）発売の『オレンジページ』は、特別付録つきの3月2日号増刊、3月3日号増刊（ともに特別定価1,390円）と、付録なしの通常版3月2日号（定価598円）の3パターンで販売します。ご購入の際はお間違いのないよう、ご注意ください。※定期購読のかたには、付録なしの通常版が届きます。3月2日号増刊 https://www.orangepage.net/books/20193月3日号増刊 https://www.orangepage.net/books/2020通常版 https://www.orangepage.net/books/2018

