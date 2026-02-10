化粧品・健康食品を手掛ける株式会社Ri-Sa（本社：東京都中央区日本橋箱崎町１８－１１COSMO８ビル７階、代表取締役社長：松田璃沙）は、株式会社ブランジスタエール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上秀嗣）が運営するプロジェクト「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に2026年2月1日より参画。プロジェクト参画に伴い、2026年2月1日よりアクセルジャパンアンバサダーである熊田曜子さんが登場するプロモーションを開始いたします。

「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」について

https://accel-japan.com/

アクセルジャパンは、全国の企業の成長を後押しするプロジェクト。参画企業は、著名タレントの写真素材・動画素材を初期費用なし、月額定額制で使用することができ、プロモーション効果の高いタレント広告をこれまでより低コストで実現可能。アンバサダーのヒロミさん、名倉潤さん、板野友美さん、篠田麻里子さん、上地雄輔さん、鈴木杏樹さん、岡田結実さん、藤森慎吾さん、赤星憲広さん、ぺこぱさん、松嶋尚美さん、松村沙友理さん、長嶋一茂さん、三浦翔平さん、さらば青春の光さん、熊田曜子さん、岡田紗佳さん、渋谷すばるさんらが参画企業のプロモーションに登場し、企業活動を支援します。また、日本最大級の経営者交流団体・パッションリーダーズと連携して経営者の学びと交流の場も提供し、日本経済の発展に貢献することを目指しています。（ACCEL JAPAN公式サイト： https://accel-japan.com/ ）

▼アンバサダーのプロフィール

熊田曜子

出身地：岐阜県生年月日：1982年5月13日抜群のスタイルでグラビアアイドルとして人気を集め、2006年4月にはシングル「Always」で歌手デビュー。女優としてドラマ『いちばん暗いのは夜明け前』、映画『怪奇タクシー 風の夜道に気をつけろ！』などに出演。「相席食堂」や「ロンドンハーツ」などのバラエティ番組でも活躍し、現在は3児の母として育児に励む。Instagramでは親子の仲睦まじい写真が投稿されている。

会社概要

販売業者 株式会社Ri-Sa販売責任者 松田 璃沙所在地 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 １８－１１COSMO８ビル７階電話番号 03-3527-3123メールアドレス contact@ri-sa.co.jpURL https://shop.ri-sa.co.jp