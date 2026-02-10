入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、2026年1月21日（水）に、簡単にお子さまの持ち物に名前つけができる「タグ用お名前スタンプ」に、新たに12デザインを追加いたしました。

えらぶ時間も楽しくなる、やさしいタッチの新デザイン12種

https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_tag_index.html?utm_source=News-tag260127

2021年販売以来、お客さまより​「○○のデザインを増やしてほしい！」などのお声をいただくようになりました。2026年に追加したデザインは、保育園・幼稚園から小学生までのお子さまが使いやすく、保護者さまも「かわいい」と感じられる親しみのあるテイストを意識しています。

■ゆるっと癒やされる、犬好きにうれしいデザイン

骨型クッションや肉まんクッション、みかんなど、思わずほっこりするモチーフと犬のイラストを組み合わせました。やわらかな手書きタッチで、スタンプを押すたびに癒やされるような雰囲気に。犬好きのご家庭はもちろん、お子さまにも親しみやすいデザインです。

■シンプルで使いやすい、やさしいフォルムのアニマルデザイン

めんだこ・うさぎ・ねこモチーフを丸みのあるフォルムにして、名前が自然になじむスタンプに仕上げました。年齢や性別を問わず使いやすく、きょうだいでの使い分けにもおすすめです。

■成長しても使いやすい、上品なお花モチーフ

お花モチーフは、小学生以上のお子さまにも使いやすい落ち着いたイメージに仕上げました。ムクゲ、アリッサム、ミモザ、チューリップ、梅、桜の6種類で、シンプルながら華やかさがあり大人にも好まれるデザインとなっています。

タグ用 お名前スタンプ

■セット内容：お名前スタンプ1本（印面サイズ：18mm×18mm）、オールパーパスパッド（油性インク）■料金：1,380円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_tag_index.html?utm_source=News-tag260127

まとめ買いでオトク価格になる、単品売り

■セット内容：お名前スタンプ1本（印面サイズ：18mm×18mm）■料金：1,080円（税込・送料無料）※まとめ買い特典／2本同時購入で1,780円（380円引き）・3本同時購入で2,380円（860円引き）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_tagonly_index.html?utm_source=Times-tag260127

【商品の特徴】にじみにくい油性インクで、手書きで書きにくい洗濯タグにキレイに名前つけ

入園・入学準備で欠かせない、お洋服への名前つけは大変！特に紙とは違い、文字に自信のある保護者さまでも、油性マジックで生地へキレイにお名前を書くのは一苦労です。こちらの商品は、先輩ママの声から生まれた“時短でキレイに、お子さまにも分かりやすい”洗濯タグに押しやすいお名前スタンプです。

１．タグに押しても「にじみにくい」インクを採用

付属のインク台は、速乾性の顔料系インクでそのままお洗濯もできます。油性マジックのような感覚でご使用いただけますが、油性マジックとは違い、にじみにくくキレイに生地に押すことができます。

２．文字がまだ読めないお子さまにもオススメ

先輩ママ監修のかわいいオリジナルデザイン111種類。文字が読めなくても“マイマーク”として覚えやすいイラスト入りで、保護者さまだけでなく小さなお子さまにも嬉しいアイテムです。

３．タグにちょうど良いサイズ

衣類の名前つけは、洗濯タグに記名することが多いため、さまざまなサイズの洗濯タグに合うようにしました。

４．えらべるフォント・選べるカラー

学参・旧字に対応した「丸ゴシック」からかわいい「手書き風」まで、全４種類のフォントから選ぶことができます。また、ひらがなだけではなく漢字やローマ字にも対応。付属のインクカラーも3色ご用意しておりますので、洗濯タグで目立つよう「ブルー」や「ピンク」のセレクトもオススメです。

洗濯タグだけではなく、さまざまなシーンでつかえる

付属の油性インク台「オールパーパスパッド」は、紙・金属・プラスチックにも押すことができる万能インクです。洗濯タグが付いていないランチョンマットやコップ袋、マスク、靴下などにも名前つけが可能です。文具や食器にも使用でき、食洗機にも対応しているため、このスタンプ1本で入園・入学準備の名前つけをまとめて行えます。

■連絡帳の「みましたハンコ」として

保護者さまが学校の連絡帳にサインをする「みましたハンコ」などにもお使いいただけます。

■学校や塾の先生が押す「確認済」印にも

学校や塾の先生が使用する「確認済」「再提出」スタンプなど、お名前のみではなく使い方次第でさまざまなシーンでご利用いただけます。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

https://www.seal-de-name.com/stamp/index.html?utm_source=News-tag260127

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたりお名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.seal-de-name.com/

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/ （@seal_de_name）【X（Twitter）】https://twitter.com/seal_de_name【Facebook】https://www.facebook.com/sealdename【LINE】https://page.line.me/bhb5651p【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/

■会社概要

社名：株式会社サンアドシステム所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F代表取締役：紀之定 良太設立：1991年2月7日事業内容： EC事業、クリエイティブ事業会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/