クラウド環境、AI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーである株式会社サテライトオフィス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:原口豊、https://www.sateraito.jp/)は2026年2月10日、企業向けパスワード管理ツール「SafePassword」の提供を開始したことを発表します。エクセルやメモ帳でのパスワード管理・共有は、暗号化しないで保存したり、権限管理の不備によって致命的な情報漏洩リスクを抱えています。「SafePassword」はパスワードを完全に暗号化し、部署・権限ごとに安全かつ便利に管理・共有できます。

＜サテライトオフィス・パスワード管理ツール for SafePassword の特長と主な機能＞ 【特長】●ユーザー数・デバイス数無制限人数やデバイスが増えても追加費用はかかりません。利用人数を気にせず、組織全体で導入・運用できます。●パスワード漏洩検知漏洩しパスワードを検知し、該当するアカウントのリスクを把握できます。●権限管理されたグループ共有閲覧・編集・有効期限に加え、グループ単位での共有管理により、誰がどこまで利用できるかを明確に設定できます。●管理者が安心できる監査ログ監査ログにより、誰が・いつ・どの情報を閲覧／編集したかを確認できます。●直感的で使いやすい操作性複雑な設定や専門知識は不要です。導入後すぐに活用できます。●Excel管理と違いすべて暗号化して保護Excelやメモでの管理とは異なり、保存・共有されるログイン情報はすべて暗号化され、安全に保護されます。

【主な機能】●暗号化されたログイン情報の保存・共有●グループ作成・共有（無制限）●パスワード漏洩検知●ファイル保存・共有●パスワードを安全に生成●デバイス数（無制限）●リンクでの共有●権限管理●管理者コンソール●監査ログ

＜サテライトオフィス・パスワード管理ツール for SafePassword のライセンス費用＞●月額1万円（税別）（ユーザー数無制限、パスワード100件まで）※パスワードの追加登録：10件ごとに1,000円（税別）https://www.sateraito.jp/SafePassword/index.html＜ 株式会社サテライトオフィスまたはサテライトオフィスグループ に関するURL＞株式会社サテライトオフィスhttps://www.sateraito.jp/株式会社ネクストセット https://www.nextset.co.jp/◆社名 ： 株式会社サテライトオフィス◆URL ： https://www.sateraito.jp◆資本金： 7,000万円◆代表者名： 代表取締役社長 原口 豊◆社員数 ： 200名（海外子会社社員も含む）◆所在地 ： 〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階◆業務内容 株式会社サテライトオフィスは、クラウド環境またはAI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーです。あらゆるビジネスモデルに最適なソリューションパッケージにより、ユーザーの立場に立った戦略の企画・提案を行っています。2008年に Google Cloud パートナーとして、Google に認定された技術をもって、よりユーザー満足度を追求した製品開発・サービス提供を開始。また、「サテライトオフィス・プロジェクト」というプロジェクト体制のもと、Google Workspace やMicrosoft 365、LINE WORKS 、Workplace by Facebook 、Dropbox Business を使った社内情報システムの導入支援サービス、クラウドコンピューティングのビジネスの可能性を追求するとともに、現在、企業における利用局面がますます拡大しているChatGPTを活用したAIソリューションを集中的に開発・提供して、企業の生産性向上を支援しています。----------------------------------------------------------------------■株式会社サテライトオフィス TEL : 050-5835-0396 / FAX : 050-6861-2893 E-Mail：contact-info@sateraito.co.jp