1,000円で体験できる「十二単衣」

ひな人形の前で記念撮影ができる特別撮影会を開催

― 2月27日(金)～3月3日(火)限定 ―





株式会社カネマタは、ひな祭りの時期に合わせ、十二単衣(じゅうにひとえ)を着用し、ひな人形の前で記念撮影ができる特別撮影会を、2026年2月27日(金)から3月3日(火)までの期間限定で開催いたします。





カネマタ店頭





ひな祭り撮影会





各日組数限定で総組数は先着50組限定です。

毎年行われていて、予約はいつもすぐにいっぱいになってしまいます。





ひな人形





ひな祭りの流れ





本イベントでは、通常はなかなか体験することのできない**平安装束「十二単衣」を、参加費1,000円(税込)**という気軽な価格で着用いただけます。

会場にはひな人形を設置し、プロのカメラマンによる撮影を行います。その他にも来場者は自由に写真撮影を行うことが可能です。





実際の写真です





近年、ひな祭りや和装文化への関心が若い世代や訪日観光客を中心に高まっており、本企画は日本の伝統文化を「見る」だけでなく「体験する」機会として実施するものです。

SNSでの発信や記念撮影を通じて、地域文化の魅力を広く発信することを目的としています。

参加者募集については、カネマタ衣裳店の公式LINEからの受付となります。

公式LINEはカネマタのホームページ上から申し込みできます。

https://kanemata.com/