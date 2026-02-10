香椎化学工業株式会社(大阪市の化粧品製造販売会社)は、浸透型ビタミンC誘導体*1を高濃度配合した2剤式美容液を『セラムAP7』として、2026年2月25日(水)にリニューアル発売いたします。18年を超えるロングセラー商品に、11種類の植物由来成分*2を新配合。輝きに満ちた、透明感あふれる肌*3へと導きます。





■開発秘話「フリーズドライのお味噌汁」がヒント

「高浸透成分*4を、できるだけピュアな状態で肌に届けたい」その情熱から生まれたのが、2剤式の凍結乾燥美容液です。「浸透型ビタミンC誘導体*1」は、水にも油にもなじみ、角層のすみずみまで素早く届く浸透力を誇ります。しかし、非常にデリケートで水に溶けると酸化しやすいという課題がありました。そんな中、研究者が着目したのは、昼食に食べていた「フリーズドライのお味噌汁」。成分を凍結乾燥させることで、酸化を防ぎながら7％という高配合を実現。ご使用前にパウダー(1剤)とローション(2剤)を混ぜ合わせることで、フレッシュで濃厚な手応えを肌に届けることに成功しました。





■『セラムAP7』3つの特長

1. 「浸透型ビタミンC誘導体*1」を7％配合

たっぷりとうるおいを与えてキメを整えることで、透明感のある明るい印象*3をサポートします。

2. すこやかな肌を保つ「ビタミンE誘導体*5」

整肌成分である「ビタミンE誘導体*5」を配合。揺らぎがちな肌コンディションをすこやかに整えます。

3. 【リニューアルポイント】11種類の植物由来成分*2を厳選

最新の知見に基づき美容成分を再選定。11種類の植物由来成分*2が、乾燥ダメージから肌を守りキメを整え、うるおい肌へと導きます。









■商品概要

商品名 ： セラムAP7〈美容液〉

商品内容： パウダー 第1剤 0.8g×3・ローション 第2剤 32mL

価格 ： 14,850円(税込)

発売日 ： 2026年2月25日(水)

販売場所： 全国の化粧品専門店、ドラッグストア等





■香椎化粧品について

1951年創業。「肌に悩む人々を助けたい」という創業者の想いから誕生しました。一時の流行を追うのではなく、敏感肌の方、肌トラブルを抱える方にも安心してお使いいただけるような、肌が本来持つ力を引き出すための化粧品づくりに全力を注いでいます。カウンセリングを大切に考え、お客様一人ひとりに寄り添います。





【会社概要】

商号 ： 香椎化学工業株式会社

代表者 ： 代表取締役 原田 浩之

所在地 ： 〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育2丁目14-24

創業 ： 1951年

事業内容 ： 化粧品・医薬部外品の製造販売

資本金 ： 70百万円

HP ： https://cathy.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/cathy_cosmetics_official/





＜脚注＞

*1： パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(整肌成分)

*2： ムラサキシキブ果実エキス・チャ葉エキス・セイヨウノコギリソウエキス・

メリッサ葉エキス・ゴレンシ葉エキス・ワイルドタイムエキス・

プルーン分解物・ハトムギ種子エキス・乳酸桿菌/ハス種子発酵液・

キウイエキス・トウキ根エキス(保湿成分)

*3： 保湿によりキメが整った状態

*4： 角層まで

*5： トコフェリルリン酸Na(整肌成分)